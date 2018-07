Alla tiders tävlingar för SFI men EM-truppen växte beklagligt lite – nu kan Finland tumma på reglerna: ”Givetvis måste såna väljas”

Guld (9)

Frantz Kruger, Vasa IS, diskus

Kira Kytölä, Esbo IF, längd

Sara Kuivisto, Borgå Akilles, 1500 & 800 m

Kristian Bäck, Vasa IS, längd

Camilla Richardsson, Vasa IS, 3000 mh

Elerin Haas, HIFK, höjd

Viivi Lehikoinen, HIFK, 400 mh

Oliver Helander, IF Raseborg, spjut

Silver (8)

Elmo Koivunen, Esbo IF, 20 km gång

Viktor Kantele, Borgå Akilles, 110 mh

Annimari Korte, HIFK, 100 mh

Christoffer Envall, IK Falken, 400 m

Kira Kytölä, Esbo IF, tresteg

Sandra Eriksson, IK Falken, 3000 mh

Jonna Julin, IF Nykarlebynejden, 800 m

Roope Saarinen, Esbo IF, 200 m

Brons (8)

Saga Andersson, Esbo IF, stav

Tomas Söderlund, IF Raseborg, kula

Erik Back, HIFK, 400 m

Nathalie Blomqvist, IK Falken, 1500 m

Sanna Nygård, Vasa IS, tresteg

Nea Mattila, HIFK, 400 mh

Eljas Aalto, IF Sibbo-Vargarna, 200 m

Teo Takala, IF Raseborg, spjut