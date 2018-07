Grekland slår nytt turistrekord - börjar gränsen vara nådd?

Greklands sargade ekonomi behöver turisternas pengar, men hur många turister klarar landet av? I Grekland slår nu invånare larm om att massturismen hotar förstöra flera av landets populära turistmål.

En handfull turistbussar står parkerade på den lilla sandplanen nedanför klippan där ett av Greklands kändaste tempel blickar ut över Egeiska havet.

På kaféet nedanför Poseidontemplet är det fullsatt. Kaféet som har öppet året runt kan stoltsera med en fantastisk utsikt.

- Under sommarmånaderna har vi dagligen mellan 1500 - 2000 kunder, berättar kaféets ägare Vaggelis Veloudlos.

I år kommer Grekland att slå nytt turistrekord. Man räknar med en ökning på 10 procent. Det innebär cirka 32 miljoner turister, tre gånger mer än det totala invånarantalet i Grekland.

- Vi känner av ökningen, vi har hittills i år haft fler kunder än i fjol. Vi har anställt fler.

Under det senaste decenniet då Grekland kämpat med den ekonomiska krisen har turismen slagit rekord efter rekord.

Intäkterna från turismen beräknas i år öka med cirka 12 procent från förra året.

Redan idag står turismen för över en femtedel av landets bruttonationalprodukt.

De senaste åren har framför allt asiaterna fått upp ögonen för Grekland. Det finns i dag flera direktflyg mellan asiatiska storstäder och Aten.

Antalet kinesiska besökare uppges ha dubblerats sedan förra året.

På kaféet intill Poseidontempelet tar Xu Dan från Shanghai en selfie.

- På kinesisk tv har vi sett flera reportage från den grekiska övärlden, så vi bestämde oss för att åka hit på bröllopsresa.

Det nygifta paret ska följande dag flyga till den populära grekiska ön Santorini.

- Jag förväntar mig få människor och trevlig omgivning.

Men hon blir förmodligen besviken.

På Santorini har invånarna slagit larm om att massturismen håller på att förstöra ön.

Under sommarmånaderna har ön 2 miljoner besökare. Infrastukturen klarar inte av belastning, idag fraktas dricksvatten till ön.

Santorinis borgmästare har varit tvungen att dra i nödbromsen och begränsa mängden kryssningspassagerare till 8000 per dag.

Också på andra grekiska öar är infrastrukturen under hård press till följd av den växande turismen.

Man kan fråga sig ifall den grekiska övärlden har blivit för populär.

Nej, säger landets turistdirektör och menar att gränsen inte är nådd.

Our limit is the sky

― Greklands turistchef Konstantinos Tsegas