På tv i kväll: Allt är fortfarande möjligt för fotbollsjuniorerna, här är förutsättningarna

Finland var på vippen att redan bli bortspelat i hemma-EM, men inför den sista gruppomgången handlar det i stället om tabellmatematik. Grundvillkoren är enkla: seger mot Portugal och juniorlandslaget spelar garanterat vidare nästa vecka, oavgjort eller förlust och EM är över.

Portugal–Finland, U19-EM i fotboll.

Vasa, klockan 18.30.

Matchen sänds i TV2 och på Yles Arena med svenskspråkigt referat av Christoffer Herberts.

Gruppens två främsta lag går till semifinal, grupptrean spelar en extramatch om att sluta femma och kvalificera sig för VM nästa sommar.

Italien har sex poäng, Portugal och Norge har tre var och Finland står på noll. Men inför kvällens avslutande matcher med Italien–Norge i Seinäjoki och Portugal–Finland i Vasa är det mesta ännu öppet. Inget lag är klart för semifinal, alla fyra länder har chans att ta sig till medaljmatcherna.

I den nyss avslutade VM-turneringen avgjorde målskillnad vid lika poäng, i Uefas turneringar som U19-EM är det däremot inbördes möte som avgör. Slutar tre lag på samma poäng räknas de inbördes matcherna mellan dessa tre.

Trots två svidande och bittra förluster – 0–1 mot Italien och 2–3 mot Norge – är allt ännu möjligt. Men nu krävs resultat.

Oavgjort eller förlust mot Portugal betyder att Finland slutar sist i gruppen och att laget har spelat klart.

En uddamålsseger över Portugal garanterar att laget slutar trea i gruppen och får spela vidare på torsdag, troligen i en match om femte plats som ger en VM-biljett.

Men det finns faktiskt också en möjlighet för Finland att ta sig till semifinal. Det kräver att Finland slår Portugal med minst två mål samtidigt som Italien besegrar Norge.

Portugal inledde med att slå Norge med 3–1 men föll sedan med 2–3 mot Italien efter att ha drabbats av en tidig utvisning. Det betyder att portugiserna inför sista omgången kan sluta allt mellan etta och fyra i gruppen.

Vid seger över Finland är Portugal garanterat klart för semifinal.

Oavgjort mot Finland räcker om Italien samtidigt tar poäng mot Norge.

En uddamålsförlust mot Finland ger också Portugal en semifinalplats, om Italien samtidigt vinner över Norge.

Förlorar Portugal med två mål eller mer mot Finland är chansen till semifinal borta.

Två till största delen utmärka insatser har inte gett en enda futtig poäng. Laget lyckades hantera smällen mot Italien, men hur reser man sig från knockoutslag av den typen som Norge delade ut?

Dessutom är matchtempot tajt. Det här blir tredje matchen på sju dagar och Finland har gått runt på färre spelare än konkurrenterna. De finländska nyckelspelarna har lastats hårt. Nu gäller det att inför hemmapubliken repa mod och gräva fram de sista kraftreserverna.

Det här är en trupp med vinnarvana, många av spelarna var med och vann guld i U17-EM för två år sedan. I kvalspelet till turneringen i Finland var Portugal det enda laget som tog sig vidare utan att släppa in ett enda mål.

Insatsen mot Norge i premiären var stark, och Italienmatchen var heller ingen katastrof med tanke på förutsättningarna – att portugiserna spelade snart sagt hela matchen med en man mindre. Laget litar på att det slår Finland med en normalinsats.

Saku Ylätupa, Finland

Har ni inte kollat in Ajaxspelaren tidigare i veckan är det dags nu. Bra mot Italien, bländande mot Norge. En uttrycksfull och sevärd fotbollsartist. Fantasifull kreatör, men sköter också grovjobbet. Armarna viftar, benen trummar, fötterna gör underverk.