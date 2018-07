”Kändispappan” Fredi Lundén: Att vara pappa är den svåraste och roligaste uppgiften

Barn förknippas ofta med sina föräldrar. ”Är det du som är Hans pojke” eller ”är det du som är Carolas flicka” är vanliga frågor i Svenskfinland.

När barnen blir äldre kan rollerna bli omvända. Hos familjen Lundén i Grankulla gick det väldigt snabbt.

När sonen slog igenom som artist, bara 12 år gammal, blev Fredrik “Fredi” Lundén över en natt ”Isac Elliots pappa” för en stor och bred allmänhet.

Sonen Isac Elliot har skrivit finländsk musikhistoria flera gånger om, sin unga ålder till trots. Hans låtar har streamats på Spotify ofattbara 150 miljoner gånger.

Hans låtar spelas dagligen i radiokanaler runtom i Europa. I sommar uppträder han inför 100 000 personer i Oslo, 70 000 personer i Aten och 60 000 personer i Berlin.

Överallt möts han av skrikande flickor och hängivna fans.

Då du är framgångsrik lever du i en JA-kultur

- Hans liv är ju på sätt och vis som en film. Han får dagligen uppleva saker som de flesta människor aldrig kommer att uppleva. Då du är framgångsrik lever du i en JA-kultur, säger Lundén.

- Alla vill vara dig till lags och allt går att fixa. Men de flesta har också en egen agenda och vill ha något av dig. Och de flesta kommer att försvinna när du inte längre vill vara med eller då framgången tagit slut, konstaterar han.

Därför är det oerhört viktigt att fortsätta leva ett så normalt familjeliv som möjligt, mitt i den nästan osannolika karriären.

- Som hans pappa vill jag få honom att förstå att det här livet inte är ett normalt liv. Jag gör allt jag kan för att han ska hålla fötterna på jorden och på riktigt förstå vad som är viktigt och värdefullt i livet, säger han.

- Vi pratar och diskuterar mycket om de här sakerna. Och framför allt gäller det att för mig att visa exempel och vara en trygg manlig förebild, säger han.

Fredi Lundén är utbildad speciallärare och jobbade som det i tio år. I dag är han anställd av sonens skivbolag Sony Music som en så kallad a&r, med ansvar för det musikaliska innehållet och helheten i artisten Isac Elliots karriär.

Nöjesbranschen är komplicerad och krävande

- Jag jobbar inom nöjesbranschen som är otroligt komplicerad och mycket krävande. Men den svåraste rollen jag tagit på mig är nog den som pappa. Det är samtidigt den roligaste och mest givande rollen, säger han.

Fredi Lundén blev pappa bara 21 år gammal och hans fru Linda vara bara 19 år då sonen föddes. Det var helt klart för dem att de ville bilda familj. Trots farhågor och osäkerhet.

- Barnen är inte ”färdiga” när de föds. Och lika lite är du färdig som pappa och förälder. Man kryper tillsammans och lär sig gå. Sakta blir man bättre och säkrare, konstaterar han.

Till familjen hör också lillasyster Ava, som har valt att leva sitt liv utanför offentligheten, i likhet med mamma Linda.

- Det är jag och Isac som har musiken som passion och som nu får leva ut en dröm. Men hustrun och dottern är en minst lika viktig del av processen genom det stöd de ger, påpekar han.

- När det ena barnet är kändis, får man verkligen ge akt på att det andra barnet får lika mycket uppmärksamhet. Hennes liv och vardag, drömmar och prestationer är precis lika viktiga, säger han.

I sitt sommarprat i Yle Vega ger Fredi Lundén en inblick i vardagen som pappa och samtidigt kollega till kändissonen.

- Oftast går allt som på räls. Men visst finns det stunder då jag tvivlat och funderat om det är värt all skit sonen ibland tvingas ta emot, säger han.

- Bland annat då Isac en gång råkade sjunga fel text i den finska versionen av nationalsången. Han sjöng i misstag ETT ord fel och det blev ramaskri på nätet och i kvällstidningarna, berättar han.

- Isac hängdes ut som en oallmänbildad idiot. Ett barn som sjungit en sång på ett främmande språk och missat ett litet ord. Då kokade jag inombords av ilska och vanmakt, säger han.

Men sådana händelser vägs upp av de stora framgångarna och den helt unika karriären, med finländska mått mätt.

- Hans karriär har skänkt honom så mycket glädje. Och det är klart att jag som hans pappa gläds med honom och verkligen kan känna stolthet och iver. Ändå tycker jag att min största uppgift är att skapa ett lugn omkring honom, en normal vardag, säger han.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

