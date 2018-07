Lämnade EIF i går, redan nu klar för FF Jaro – Felix De Bona ställs dessutom genast mot sin gamla klubb

Fjolårets målkung i fotbollsettan är klar för en flytt till Österbotten. FF Jaro meddelar att man värvat den brasilianska anfallaren Felix De Bona, som så sent som i går bröt kontraktet med Ekenäs IF. Jag tror att jag passar in riktigt bra, säger De Bona.

På lördag står FF Jaro värd för Ekenäs IF i fotbollsettan. Samtidigt kommer Felix De Bona genast att debutera för Jakobstadsklubben – mot sin gamla klubb.

25-årige De Bona skrev på för EIF inför säsongen 2017 och noterades genast för 14 mål i fotbollsettan. En notering som räckte till för att vinna skytteligan i division ett.

EIF böt tränare inför säsongen 2018 och det visade sig att brassen inte längre fick lika stort ansvar under Gabri Garcia Xatart. På söndagen meddelade parterna att man i samförstånd rivit kontraktet.

– Felix är ingen dålig anfallare men ibland är det så spelaren inte passar in lagets spelsystem, kommenterade Ekenäsklubben.

Kanske något för Jaro? Skulle säkert vara en laddad De Bona i lördagens hemmamatch mot Ekenäs. https://t.co/rRJDaU1fQF — Sören Bäck (@SrenBck) July 22, 2018

Nu står det klart att De Bona flyttar norrut. Närmare sagt till Jakobstad.

"Verkligen taggad"

FF Jaro meddelar att man tecknat ett kontrakt med brasilianaren som täcker resten av säsongen. Före lördagens möte mot EIF spelar Jaro mot AC Kajaani på onsdag, men till den matchen hinner inte De Bona bli spelklar.

– Jag är verkligen taggad över möjligheten och jag hoppas att jag kan leverera genast från början. Jag vet att jag inte kan spela på onsdag men jag är beredd att spela på lördag eller närhelst tränarna anser att jag är redo att spela, säger De Bona i ett pressmeddelande.

För Jaros del är De Bona en efterlängtad förstärkning. Tidigare i månaden klarnade det att den serbiske anfallaren Sasa Jovovic, också han med ett förflutet i EIF, gjort sitt i Jakobstad och istället styr kosan mot Indien.

Inte helt överraskande @felixdebona som är Jaros senaste nyförvärv. Spännande! — Antti Koivukangas (@koivukangas) July 23, 2018

De Bona har i sin tur endast lyckats näta en gång under den pågående säsongen i fotbollsettan, men tror att flytten kan bära frukt.

– Jag hade en verkligt bra säsong ifjol och jag ville bygga vidare på den denna så jag tänkte att fortsatt spel i Ekenäs IF skulle vara den bästa lösningen. Men laget bytte tränare och samtidigt ändrade också spelstilen. Det påverkade ockå mig och mina möjligheter begränsades en aning.

– Jag tror att jag passar in i Jaro riktigt bra och hoppas att den här lösningen blir bra för alla, säger De Bona.