Författaren Johanna Holmström: Var går gränsen mellan utmattning och galenskap?

Vissa författare går omkring med lappar i fickan och söker ord, men Johannas böcker kommer till via bilderna hon får när hon blundar. Bilderna blir fler och fler och småningom ser hon ett mönster.

Mönstret den här gången är utsatthet, ensamhet och sårbarhet - kvinnors utsatthet i synnerhet.

Johanna Holmström söker sig till bibliotek och arkiv för att få text till bilderna. Hon fördjupar sig i kvinnohistoria och medicin, i Freud och i Focault.

- Män som skriver om kvinnors psykiska ohälsa gör det som om det skulle vara något som är helt främmande och helt olikt deras egna problem. Under historien har dessa beskrivningar dessutom varit både nedvärderande och kränkande, klagar hon.

Själö gav tema för roman

Men så hittade Johanna Jutta Ahlbeck-Rehns doktorsavhandling om Finlands första mentalsjukhus.

I Nagu, i den åboländska skärgården, finns Själö som var en spetälskekoloni på 1700-talet, men som sen blev en anstalt för mentalpatienter.

Johanna reser till Åbo och sätter sig i arkivet och via noggranna journaler, skrivna med svårläst handstil, möter hon Kristina och Elli som tillsammans med många andra kvinnor hamnade på Själö runt sekelskiftet.

Kvinnorna som deporterades till Själö var mentalt svaga eller kriminella. De var dömda för mord och för lösdriveri.

Någon kunde kanske inte sluta gråta efter sin förlossning och någon hade ett ”onormalt” intresse för män.

Några var bara fattiga, utmattade. Det var kvinnor som var övergivna av både medicinen, rättsväsendet och sina anhöriga.

Få av dem fick en returbiljett och många grävdes ner i karg jord efter år av obeskrivligt lidande och omänsklig ensamhet.

Metoderna för att bota sorg, förlossningsdepression och menstruationsvansinne var bortom fantasins gränser.

Lobotomi, isolering, elchocker, kräkmedel, dårkistor, sterilisering och insulin användes som vårdmetoder för svår graviditet, sexuell aktivitet eller brustna hjärtan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Kvinnoöden, moderskap och utmattning

Men ”Själarnas ö” är inte bara en bok om kvinnorna på Själö. Det är också en bok om Johannas moderskap och Johannas egen utmattning, men det ser hon inte medan hon skriver.

- Egentligen börjar min berättelse om Själarnas ö inte alls med Kristina. Den börjar med mig själv i en liten lägenhet för fem år sedan, där jag vaknar mitt i natten en vanlig vardag med lampan fortfarande tänd och det ena barnet sovande i sängen bredvid mig och det andra vid min fotända i en hopfällbar resesäng för småbarn och bebisar, minns hon.

- Det tar ett tag innan jag fattar att mina barn, då tre år och ett och ett halvt, har lagt sig själva och dragit täcket över mig, för att jag har varit så utmattad att jag inte ens själv har märkt att jag i något skede av kvällen har tuppat av på sängen, säger hon.

Kvinnors utmattning pågår i det tysta. Vi besvärar ingen med vår gråt och vår skuld.

Vi skäms för att vi skriker och hotar. Vi skickar oss själva till Själö och tror att isolering och anti-depressiva ska hjälpa oss att hitta tillbaka till den vi en gång var.

Men det enda vi behöver är tröst och hjälp. Äkta omsorg och inte piller.

- Att skriva romanen om kvinnorna på Själö var början på en läkningsprocess som faktiskt också liknar Kristinas. Det är egentligen först nu jag ser alla kopplingarna mellan den här fiktiva personen och mig själv, säger hon.

- Kanske är det också därför Kristina av alla personerna i boken kom mig närmast när jag skrev den, för att jag genom att skriva henne egentligen skrev mig genom all den skit jag själv hade vadat genom under hela min barndom och mitt liv som ung vuxen, säger hon.

Johanna Holmström sommarpratar för oss som också hade svårt att orka under småbarnsåren.

Hon skriver till dig som inte vet om du är sjuk eller frisk och hon vädjar om omsorg och en förändrad syn på kvinnors psykiska hälsa.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Nancy Sinatra: Bang Bang - My Baby Shot me Down

Den Svenska Björnstammen: Svalkar Vinden

Bebe Rexha: I’m Gonna Show You

Ben Howard: Small Things

Nick Cave: People Ain’t No Good

Agnes Obel: Riverside

Laleh: Vårens Första Dag

Florence & The Machine: The Dog Days Are Over