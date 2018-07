Hunden och katten med på semestern - vad ska man tänka på?

Hunden kan få värmeslag av för ivrigt lekande, katten kan gömma sig och ett djur med lös mage i en båt eller stuga är inte trevligt.

Hundar och katter räknas ofta som familjemedlemmar och det är självklart att de ska med till stugan, på seglatsen eller i husvagnen.

Hemma har man nära till sin bekanta veterinär om något händer, men vad ska man tänka på då man tar sin fyrbenta älskling med på semestern?

Hundar och katter kan inte svettas

Veterinär Lotta Axelson påminner om att varken hunden eller katten kan svettas. Den reglerar sin kroppstemperatur med att flämta och förlorar då en hel massa vätska i utandningsluften.

- Det här kan man till exempel se om någon lämnat hunden i en varm bil, konstaterar Axelson. Då rinner det kondensvatten längs med fönstren.

Därför är den allra första åtgärden att se till att djuret får vätska i sig, om det bara kan dricka själv och inte är medvetslöst.

- Det man inte ska göra är att slänga hunden i sjön. Det fungerar inte så där som i Kalle Anka att man genast kvicknar till då man hamnar i kallt vatten. Däremot är det en stor belastning för en redan trött kropp.

Efter det att man förhoppningsvis fått djuret att dricka kan man försöka sänka kroppstemperaturen med hjälp av att spola främst magen och tassarna med vatten.

Det vill säga om man har rent vatten att ta till och inte är omringad av alger. Då får man ta till dricksvattnet.

Ett annat och effektivt sätt är att lyfta in djuret i en bil med luftkonditionering och sänka temperaturen i bilen så lågt det går. Kall och torr luft är bra,det gör det lättare för djuret att andas.

Och med våt päls och luftkonditioneringen på för fullt kyler bilen fort ned djuret.

Ivriga lekar höjer kroppsvärmen

Men det är inte bara solheta bilar eller båtar som orsakar värmeslag. Hunden kan också få problem med sin kroppsvärme vid för ivriga lekar.

- Om man kastar bollen hundrafemtioelva gånger så kan en ivrig hund bara fortsätta att springa efter den.

Och om man har hunden med på länk eller i annan sport gäller det att vara uppmärksam och kolla att den faktiskt orkar.

Också hundens ras inverkar, plattnosade hundar med små lungor och korta luftvägar måste man vara mera uppmärksam på. De har en sämre värmereglering och kan få problem mycket fortare än andra hundar.

Katter är ofta fiffigare, konstaterar Axelson, de springer inte efter bollar och om de bara kan går de undan till ett svalare ställe innan de blir för heta.

Både katten och hunden kan söka sig in under terrasser eller hus och hunden kanske gräver en grop åt sig för att hitta svalka. Men det här går ju bara om djuret inte är inlåst i ett utrymme.

Om djuret är i bur under sommaren så måste man kolla att det inte blir för hett för den. hundar Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Något att tänka på också beträffande hamstrar, råttor och kaniner som är inne i sina burar.

- Följ med hur solen rör sig under dagen så att du inte orsakar att djuret hamnar i en situation där det inte kommer undan hettan.

Det gäller att ha sunt bondförnuft. Det som inte känns bra för oss känns inte heller bra för djuret. Och om man ser att hunden börjar flämta mer och mer så ska man åtgärda situationen i tid.

Ny teknik

Nuförtiden finns det också kylande halsband, västar och liggunderlag att köpa. Fungerar de?

- Teknik är bra så länge det fungerar, säger Axelson, men man får inte lita för mycket på den.

De här håller djuret svalt en tid, men sen blir de varma. Och man ska också se upp med till exempel vattenautomater så att man faktiskt fyller på dem.

Med vattenkoppar för hästar har det visat sig att det inte går att invagga sig i förvissningen att det faktiskt kommer vatten.

Många automater ger för lite vatten och med för litet tryck, så om man sen ger vatten i en hink suger hästen i sig mångdubbelt mot vad den får från automaten.

Det finns faktiskt hästar som får upp till 30-40% för lite vatten då de inte orkar stå och dricka tillräckligt länge.

Nå algerna då, och fästingar och annat knytt?

Hunden ska absolut inte simma i vatten som kan innehålla blågröna alger. Den dricker ofta stora mängder medan den simmar. Finns det alger så är det bara att hålla djuren borta från stranden.

Med katter är det lättare, de är ju inte kända för att simma. Men har du katten ombord på en båt så gäller det ju att övervaka att den inte hoppar för tidigt då du närmar dig stranden.

Och beträffande fästingarna är Axelson tydlig.

- Använd de mediciner som finns för att hindra fästingar från att sätta sig på hunden eller katten, eller för att göra så fästingen dör genast den biter sig fast.

Fästingarna bär på många sjukdomar som djuret kan få och risken med de sjukdomarna är mångfalt större än risken med de här halsbanden eller dropparna.

Fästingkoll är också jättebra men det kan vara ganska svårt att hitta fästingarna i allt lurv. De söker sig ofta mellan tårna och vid analöppningen eller bakom öronen. Mera sällan hittar man dem mitt på djuret.

Kortisontabletter skall inte ges utan veterinärens inrådan vid ormbett. kyypakkaus Bild: Yle, Tero Kyllönen

Och sen händer det att djuren blir bitna av ormar eller till exempel getingar. Kortisontabletter (kyypakkaus) kan hjälpa mot den allergiska reaktion som insektbett orsakar.

Men ormbettet innebär en förgiftning och då skall djuret hållas så stilla som möjligt och tas till veterinär. Om du vet att resan kommer att ta länge så ring en jourhavande veterinär för att få råd.

Kolla grillen!

Både katter och hundar kan bränna sig på grillen om de kommer för nära.

Och det i särklass vanligaste som fastnar i hundstrupen eller magen eller tarmen är lämpliga munsbitar av grillad majs. Också stora kotlettbitar eller mindre broilerben kan vara riktigt otäcka. Eller stora mängder fett.

Många försöker få hunden att kräkas genom att till exempel ge salt. Det rekommenderar inte Axelson eftersom det fungerar genom att irritera magen och det kan bli ganska stora skador på slemhinnorna.

Om det verkar som att det finns en risk för förstoppning är det bäst att ta djuret till veterinär som då kan ge en injektion som får hunden att kräkas om det ses som nödvändigt.

Och den klassiska första hjälpen, en glasburk med trådig konserverad sparris som ska linda sig mot det främmande föremålet och hjälpa det att komma ut utan att skada hunden? Tror du på det?

- Nå det kan hjälpa om det är frågan om små vältuggade bitar, men det är otroligt hur mycket en hund kan sluka på en kort stund. För katter händer det sällan.

Lämna inte grillen utan övervakning. Maissi ja makkara grillissä Bild: Yle

- Och katter får man inte heller att äta sparris även om man skulle försöka, skrattar Axelson.

Men lös mage är rätt vanligt också hos djur under semestern då man kanske äter lite annorlunda än hemma. Ha gärna med ett receptfritt medel mot diarré. Och det är ju inte så trevligt i många gånger trånga utrymmen.

Reseapotek

Förutom diarrémedicin lönar det sig att ha med något man kan klippa bort pälsen med, sårtvätt och något att smörja med, till exempel kortison.

Då kan man behandla till exempel såkallade hotspots, hudirritation av att ligga varm och fuktig långa tider. Det är en ytlig infektion men kan vara nog så besvärlig med stora fula inflammerade fläckar.

Också vanliga myggbett kan ge svår klåda om det vill sig illa.

Kortisontabletter är också bra att ha ifall av till exempel getingstick.

Om djuret har ont och man är långt ute i obygden kanske man funderar på att ge värkmedicin. Men Axelson avråder bestämt från att ge produkter som är avsedda för människor.

Värkmedicin för människor ska inte ges åt djur. värkmedicin hylla i apotek Bild: YLE/Jessica Edén

- Det finns några som fungerar med de säger jag inte namnet på. För sen finns det Ibuprofein, Burana och dylikt som man INTE får ge.

Det finns flera veterinärstationer som har jour dygnet runt och då ringer man dit och berättar vad man har med sig och får råd eller ett recept på sådant som inte är farligt.

- Man kan göra saker etter värre. Även om man är på landet behöver man inte vara Tarzan och klara sig själv

Axelson påminner också om att komma i håg att ta med de mediciner som djuret vanligen äter.

- Det händer många gånger per sommar att veterinären får ringa in recept till det där sommarapoteket som kanske har öppet två timmar per dag.

Nya spännande platser

Det händer att djuret ger sig i väg på egna strövtåg i den nya miljön. Mera sällan händer det att det blir sammanstötningar med vilda djur.

Det kan då vara till exempel en tax eller en terrier, hundar med stor med stor jaktdrift, som ger sig in i ett gryte eller tar ihop med en mårdhund i jaktsituationer.

- Men vi ska komma i håg att att det vistas andra djur i naturen och oftast är det tvärtom så att katten eller hunden ofredar dem. Där har matte och husse ett stort ansvar.

Innan man ordnar skallgång i oron att djuret tappat bort sig kan det löna sig att kolla källare, vedlider och bastukammare och andra uthus.

- Speciellt om man har druckit nåt glas vin så är det lätt hänt att djuret följer efter husfolket som då inte märker det och stänger in det. Sådant har hänt.

Men det är klart att djur kan springa bort och förvildas på bara några dagar. Då lönar det sig att ta kontakt med människor som är specialiserade på att hitta och fånga rymlingar. Till exempel Etsijäkoiraliitto

Det lönar sig ofta inte att försöka ta fast djuret själv, ofta får man först försöka spåra det och sen locka in den i en fälla.

En bild på havet. I mitten av bilden finns en karusell som snurrar i vattnet. barn åker i karusellen och barn springer i grunt vatten. Strandidyll. Bild: Anna Björkqvist / Yle

Det är roligt att ha med sig sin fyrbenta vän på semestern. Men det är också alltid viktigt att ta reda på om djuret är välkommet. Alla bekanta vill kanske inte ha ett djur på besök och alla miljöer är inte lämpliga för sällskapsdjur.