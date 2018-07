Kaos på Tour de France: Polisen använde pepparsprej på protesterande bönder – men träffade också tävlare

Den 16:e deletappen av Tour de France bröts tillfälligt av på grund av att polis och protesterande bönder drabbade samman. I tumultet använde polisen någon form av sprej som också träffade flera toppåkare.

Det var drygt 30 kilometer in i den totalt 218 kilometer långa etappen från Carcassonne till Bagnéres-de-Luchon som tävlingen fick avbrytas.

En stor mängd bönder hade placerat höbalar på vägen som en protest för en levande landsbygd, något som polisen snabbt reagerade på.