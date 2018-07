Musikfestspelen Korsholm öppnar sina dörrar - årets tema är Leipzig

"Är verkligen taggad."

Fjolårets målkung i fotbollsettan är klar för en flytt till Österbotten. FF Jaro meddelar att man värvat den brasilianska anfallaren Felix De Bona, som så sent som i går bröt kontraktet med Ekenäs IF. Jag tror att jag passar in riktigt bra, säger De Bona.