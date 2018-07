VM-profiler i huvudroll då Fifa presenterade kandidaterna till årets spelare och tränare – men ingen Neymar på listan

Bild: Christophe Petit Tesson / EPA / All Over Press

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé – men ingen Neymar. Det internationella fotbollsförbundet Fifa avslöjade på tisdagen vilka personer som tävlar om titlarna för årets spelare och tränare.

Den 24 september premierar det internationella fotbollsförbundet Fifa årets herr- och damspelare samt årets herr- och damtränare.

På tisdagen avslöjade Fifa vilka tio personer per kategori som tävlar om priset.

En snabb koll på framförallt herrkandidaterna avslöjar att nyss avslutade fotbolls-VM spelade en stor roll. Bland de nominerade spelarna hittas bland andra Luka Modric, som valdes till turneringens bästa spelare, samtidigt som såväl det franska, kroatiska, belgiska, engelska som ryska herrlandslagens tränare finns med på listan.

Någon annan än Ronaldo eller Messi för första gången sedan 2007?

Årets herrspelare, eller The Best FIFA Men’s Player på engelska, gick åren 2010-2015 under namnet Fifa Ballon d’Or, men de senaste åren har den gyllene bollen igen delats ut separat. Vinnaren har ändå varit den samma: Cristiano Ronaldo.

Antingen Ronaldo eller Lionel Messi har vunnit priset de tio senaste åren.

Det största namnet som lyser med sin frånvaro är utan tvekan Neymar. PSG:s brasilianska superstjärnan drogs ändå med en svår fotskada under en stor del av säsongen.

De enda nordiska representanterna hittas emellertid bland kandidaterna för årets damspelare. Danskan Pernille Harder från Wolfsburg och Ada Hegerberg från Lyon tävlar bland andra om titeln.

Fifa kortar ner kandidatlistorna till tre personer per kategori i början av september.

Kandidaterna:

Bästa herrspelare:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid CF/Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City FC)

Antoine Griezmann (Frankrike/Atlético Madrid)

Eden Hazard (Belgien/Chelsea FC)

Harry Kane (England/Tottenham Hotspur FC)

Kylian Mbappé (Frankrike/Paris Saint-Germain FC)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

Luka Modrić (Kroatien/Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egypten/Liverpool FC)

Raphaël Varane (Frankrike/Real Madrid CF)

Bästa damspelare:

Lucy Bronze (England/Olympique Lyonnais)

Pernille Harder (Danmark/VfL Wolfsburg)

Ada Hegerberg (Norge/Olympique Lyonnais)

Amandine Henry (Frankrike/Olympique Lyonnais)

Samantha Kerr (Australien/Sky Blue FC/Perth Glory FC/Chicago Red Stars)

Saki Kumagai (Japan/Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (Tyskland/ Olympique Lyonnais)

Marta (Brasilien/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (USA/Seattle Reign FC)

Wendie Renard (Frankrike/Olympique Lyonnais)

Bästa herrtränare:

Massimiliano Allegri (Italien/Juventus FC)

Stanislav Tjertjesov (Ryssland/Rysslands herrlandslag)

Zlatko Dalić (Kroatien/Kroatiens herrlandslag)

Didier Deschamps (Frankrike/Frankrikes herrlandslag)

Pep Guardiola (Spanien/Manchester City FC)

Jürgen Klopp (Tyskland/Liverpool FC)

Roberto Martínez (Spanien/Belgiens herrlandslag)

Diego Simeone (Argentina/Atlético Madrid)

Gareth Southgate (England/Englands herrlandslag)

Ernesto Valverde (Spanien/FC Barcelona)

Zinédine Zidane (Frankrike/Real Madrid CF)

Bästa damtränare:

Emma Hayes (England/Chelsea Ladies FC)

Stephan Lerch (Tyskland/VfL Wolfsburg)

Mark Parsons (England/Portland Thorns FC)

Reynald Pedros (Frankrike/Olympique Lyonnais)

Alen Stajcic (Australien/Australiens damlandslag)

Asako Takakura (Japan/Japans damlandslag)

Vadão (Brasilien/Brasiliens damlandslag)

Jorge Vilda (Spanien/Spaniens damlandslag)

Martina Voss-Tecklenburg (Tyskland/Schweiz damlandslag)

Sarina Wiegman (Nederländerna/Nederländernas damlandslag)

