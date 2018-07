Engman ska bidra med löpstyrka och gillar proffsigheten i Chelsea – drömmer om att vinna Champions League

Adelina Engman är nu officiellt Chelseaspelare efter flytten till London från damallsvenskan och Kopparbergs/Göteborg. Engman hoppas ta en plats i anfallet men tack vare sin snabbhet kan det öppna upp för andra positioner i laget.

I slutet av juni blev det klart att Adelina Engman fortsätter sin karriär i England och Chelsea. Den här veckan har transfern slutförts och Engman har skrivit på ett kontrakt som gäller till sommaren 2021.

Engman har nu börjat träna med sin nya klubb och förbereder sig för säsongsstarten som sker i mitten av augusti. I och med flytten till England vill hon ta nästa steg i sin karriär.

– Jag ville flytta till en av de bästa klubbarna i Europa och jag är väldigt glad över att vara här. Klubben är väldigt familjär och allt är professionellt, det är en stor skillnad från de klubbar jag har spelat för tidigare.

– Tränaren har sagt att hon är väldigt krävande och det gillar jag. Jag vill bli en bättre fotbollsspelare och här är det en bra miljö att utvecklas. Det är alltid kamp på träningarna, säger Engman i en intervju på klubbens webbplats.

Chelsea har värvat fem nya spelare under sommaren och tränaren Emma Hayes berömmer Engman för hennes arbetsmoral, styrka och snabbhet.

– Adelina jobbar väldigt hårt och det kommer att höja nivån i truppen. Hon kan spela var som helst på mittfältet och i anfallet. Hon är strak och snabb och det är egenskaper som man förknippar med fotbollen i det här landet, säger Hayes.

Själv hoppas Engman att hon ska kunna ta en plats i anfallet eller som offensiv mittfältare.

– Jag är ganska så snabb och gillar att springa. Jag kan spela på många olika positioner men jag föredrar anfallet. Jag är en spelare som skapar chanser men jag har också haft några säsonger då jag gjort många mål, säger hon.