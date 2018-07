Lastbilschaufför från Lojo körde långa tider nästan utan sömn

En yrkeschaufför från Lojo åkte fast för att långa tider nästan utan sömn.

Chauffören jobbade för två olika transportföretag och körde under samma dygn ett arbetspass åt vardera firman. Som kortast var vilotiden under ett dygn under två och en halv timmar.

Polisen hittade i färdskrivaren vad Lojochauffören, en person född på 1950-talet, hade sysslat med under en 28-dygnsperiod.

Chauffören hade under 12 av de 28 dygnen dygn haft alldeles för korta vilotider:

4 timmar 37 minuter

5 timmar 16 minuter

5 timmar 54 minuter

4 timmar 5 minuter

4 timmar 11minuter

2 timmar 26 minuter

5 timmar 6 minuter

4 timmar 39 minuter

3 timmar 28 minuter

4 timmar 33 minuter

5 timmar 43 minuter

4 timmar 5 minuter



Chauffören åkte fast i Esbo när polisen på tisdagseftermiddagen kontrollerade den tunga trafiken. Polisen uppger inte vilka typer av tunga fordon hen körde.

Färdskrivaren visar heller inte i vilka kommuner chauffören har varit när förseelserna har skett.

Polisen uppger att chauffören hade vilat lika lite också tidigare men att polisen i sin övervakning fokuserar på de gångna fyra veckorna.

Allvarlig fara i trafiken

Chaufförens beteende och hens trötthet i kombination med värmeböljan har orsakat allvarliga risker i trafiken uppger polisen. Chauffören fick betydande böter och polisen drog tillfälligt in hans körrätt.

Enligt lagen måste chaufförerna under dygnet ha en 11 timmar lång vilotid. Den kan förkortas till nio timmar högst tre gånger per vecka.

Vilotiden börjar när ett körpass tar slut och slutar när följande körpass börjar. Att flytta sig från en arbetsplats till en annan förkortar den tid man har på sig för egentlig vila.

Polisen: Körtiderna övervakas för lite

Det är inte ovanligt att chaufförerna bryter mot kör- och vilotidsreglerna, uppger kommissarien Ilkka Kantola vid Polisinrättningen i Västra Nyland.

- I vanliga fall handlar det om en timme eller två, eller att chauffören endast har haft en paus på 10-20 minuter i stället för 45 som krävs.

Men också allvarligare saker händer.

- En del kör utan färdskrivare. Andra använder kompisens färdskrivare för en del av sina åkturer. Polisen tar ibland hand om sådana här "extra" färdskrivare och skickar dem till Trafi (Trafiksäkerhetsverket) så att de blir indragna.

Kantola ger ett exempel.

- Det var en pappa som var sjökapten. Han hade ansökt om ett färdskrivarkort av Trafi. Men det var sonen som använde kortet.

Sonen kunde med andra ord köra mera genom att turvis använda sitt eget och pappans kort.

Kantola anser att det brister i övervakningen eftersom Lojochauffören också hade hunnit jobba dubbla arbetsskift i flera månader innan hen åkte fast.