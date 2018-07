Lyssnarnas sommarpratare Johan Åminne: Jag blev tröttare och tröttare och synfältet blev smalare och smalare

Hans företag tappade 60 procent av sin omsättning på bara ett halvår. Han jobbade och slet för att rädda företaget och de anställda. Efter några år var han utbränd.

Det blev en vändpunkt som ledde till att han sadlade om till mental tränare. Nu vill han hjälpa och inspirera andra.

Redan som barn var han äventyrslysten och envis. Det han bestämde sig för, genomförde han. Sommaren han var sju år gammal bestämde han sig för att jaga räv med pilbåge.

- Varje morgon steg jag plikttroget upp och begav mig ut på jakt i skogarna i Sandsund. Dag efter dag, hela sommaren. Ingen trodde att jag skulle lyckas, berättar han.

- Ni skulle ha sett deras miner när jag kom hemsläpande med en fullvuxen räv, säger han.

- Till saken hör att jag hittade den död bakom en sten i skogen, skrattar Johan.

Han utbildade sig till idrottsinstruktör och jobbade en vinter som reseledare på Cypern. Till hans arbetsuppgifter hörde bland annat att leda vattengymnastiken, några morgnar i veckan.

Där kom han i kontakt med djupvattenträning.

- En morgon såg jag ett gäng svenskar träna i bassängen, de gick på djupt vatten med flytvästar på sig. Jag insåg att jag hade hittat en nisch, minns han.

- Jag flög hem, fick en snabb utbildning i Borås i Sverige och drog sedan igång vattenlöpning i simhallarna i både Jakobstad och Karleby. Ännu i dag, 20 år senare, är grupperna aktiva. Det gör mig stolt! säger han.

Johan jobbade vidare i hälsobranschen och blev så småningom Finlandschef för ett svenskt viktminskningsföretag.

Mitt i allt vände allt

Han startade upp verksamheten med ett lån på 5 000 euro år 2006 och fyra år senare omsatte företaget 5 miljoner. Men så vände allt.

- Två av företagets kunder i Sverige blev sjuka och svenska medier gjorde en stor nyhet av det kring påsken 2011. Finska medier hakade på, berättar han.

- Senare visade det sig att de som blivit sjuka hade förorsakat det själva, det hade inget med företagets metoder att göra. Men då var skadan redan skedd, säger han.

Där började en brant spiral nedåt som gjorde att företaget tappade 60 procent av sin omsättning på bara ett halvt år.

Utöver det stämdes Johan Åminne av en rad franschiseföretagare i Finland. De hävdade att han hade lurat dem då de skrev på kontraktet.

Han polisanmäldes och fick vänta i 14 tunga månader på att få svaret på det han redan visste – att han var oskyldig.

- Det var en obehaglig tid. Alla motgångar gjorde mig tröttare och tröttare och jag såg smalare och smalare. Jag förlorade nattsömnen och snart var min burnout ett faktum, berättar han.

För att bli frisk valde Johan att gå till botten med allt. Han började sin långa väg tillbaka med att bygga upp sin självkänsla som tagit stryk av alla motgångar.

Med hjälp av mental träning kom han igen. Men inte till sitt gamla, stressiga liv. Han hoppade av ekorrhjulet och jobbar i dag som mental tränare.

- Livet i allmänhet, och som företagare i synnerhet, är en berg- och dalbana. Då är det bra att vara mentalt tränad så att man klarar av de motgångar som kommer längs vägen, säger han.

- Så man vågar hoppa upp i vagnen och åka med och inte bli stående på perrongen, säger han.

- Det är DET livet handlar om – att åka med och njuta av resan, säger lyssnarnas sommarpratare Johan Åminne.

