Sjöskabb misstänks i Molnträsk

Myndigheterna misstänker att sjöskabb kan förekomma i Molnträsk i Sibbo. Kommunen har gått ut med en varning på sin hemsida.

Misstankarna väcktes av en person som hade simmat i Molnträsk.

Sjöskabb förorsakas av en mikroskopiskt liten mask som tränger sig in under huden.

Symptomen är en stickande känsla i huden och under natten kan små röda fläckar framträda.

Barn får lättare symtom än vuxna.

Symtomen försvinner i vanliga fall på någon vecka och man behöver inte uppsöka läkare.

Duscha efter simning

Det rekommenderas att man duschar genast efter att ha simmat.

Antihistamin hjälper mot klådan och fläckarna.

Sjöskabb kan förekomma som begränsade epidemier i de finländska vattnen i slutet av sommaren.