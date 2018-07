IAAF förlängde dopningsavstängningen inför EM i friidrott – ryska laget vågade tro på något bättre: ”Vi är besvikna”

På grund av statsunderstödd dopning har Ryssland inte fått delta i internationella tävlingar sedan 2015. Inför EM i friidrott i Berlin hoppades det ryska laget på ändring – men fick se sig besviket när IAAF förlängde avstängningen.

Det internationella friidrottsförbundet IAAF har förlängt Rysslands dopningsavstängning då bara en dryg vecka återstår till EM i friidrott.

Det har ändå skett än förbättring så här långt, påpekar förbundet.

– På vissa plan har de nått och till och med gjort mer än vad som krävs, konstaterar Rune Andersen som leder processen på IAAF, enligt AFP.

Kollegan och IAAF-presidenten Sebastian Coe håller med om förbättringen men påminner om det återstående arbetet:

– Det har gått framåt på många nyckelområden men några hål måste ännu fyllas igen.