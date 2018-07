MTV: Räikkönens fräcka radiokommentarer säger det mesta om stämningen i Ferrari: ”Så jag får inte tänka själv längre, okej”

F1-kausi on päässyt puoliväliin Saksan GP:n jälkeen. Kauden 21 kilpailusta on ajettu 11. Suomalaiset ovat vielä ilman voittoja, mutta Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh on pitänyt näkemästään Valtteri Bottakselta ja Kimi Räikköseltä.