Mer åska att vänta i Österbotten

Blixt som fångades på bild under söndagens åskoväder. Bilden är tagen på Bredskär i Molpe. Blixt som slår ner på Bredskär i Molpe. Bild: Läsarbild/Satu Nieminen

Det blixtrade i ett över Vasa under söndag kväll och natten till måndag.

– Mycket kraftiga åskskurar och på vissa håll även hagel. Och det kommer att vara fortsatt ostadigt, säger meteorolog Anne Borgström på Meteorologiska institutet.

Möjligen mer åska på kommande

Enligt Borgström såg man redan för en vecka sedan tecken på att ett kraftigt åskväder var på väg.

– Varm och fuktig luft kom in över Baltikum och rörde sig först över sydvästra Finland och sedan längs med västkusten. Som det ser ut nu kommer västkusten att ligga under mycket fuktig luft hela veckan, så det verkar bli åskskurar under flera dagars tid.

Om det oväder som rörde sig över Vasaregionen var på något sätt exceptionellt kraftigt har Borgström inga siffror på.

Att oväder följer efter en längre period av hetta är förstås inget ovanligt.

Åskskurarna kan komma att fortsätta under veckan längs med västkusten. Situationen lever hela tiden.

Kommer det att bli lika kraftigt som på söndag kväll?

– Det är svårt att säga med åska, för det är så lokalt. Nu beror det på hur vindarna vänder. Det kan bli kraftigare närmare Raumo och lite svagare längre norrut - eller helt tvärtom, säger Borgström.

Snart blir det svalare – åtminstone tillfälligt

När släpper då hettan taget om Finland?

– I början av nästa vecka är det troligen slut på högsommarvärmen men dagstemperaturen hålls troligtvis ändå över 20 grader.

Det betyder ändå inte att värmen inte kan återvända mot slutet av augusti eller till och med i september.

– Inte lika ihållande som denna, men kortare värmeböljor kan vi nog få, säger Borgström.

Strunta i golfrundan

Borgström ger några enkla råd för när det åskar:

Var inte den högsta punkten på ett öppet område. Att stå med golfklubban i hand är inte speciellt smart. Inte heller att söka skydd från regnet under ett träd.

Håll dig inomhus, även om det inte är någon garant för att allt går bra: Flera hus brann på söndag kväll som en följd av blixtnedslag.

Si och så med att söka skydd i bilen

Från Österbottens räddningsverk ger man bland annat följande instruktioner:

Håll dig själv och djuren inomhus, dra ut elapparater som du inte använder (undvik överlag att använda elapparater), undvik att använda hissar och använd inte paraply.

Enligt räddningsverket ska du varken söka skydd under ett träd eller ställa dig på en öppen plats. Däremot rekommenderas du huka dig i närheten av ett träd om du befinner dig utomhus.

Att sitta i en bil med metallkaross går bra. Men modernare bilar som till stor del är gjorda av plast kan vara farliga.