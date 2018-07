Översättaren Janina Orlov: Mitt stormiga ryska förhållande tog mig till platser jag helst hade sluppit

Hon beskriver sin relation till Ryssland som en blandning av kärlek och hat. Aldrig någonsin har hon blivit så arg som i Ryssland. Ändå - eller kanske just därför - lockar landet.

- Tillvaron i Ryssland är liksom hudlös och känslorna obönhörliga. Jag suckar av lättnad när det är dags att åka därifrån, bara för att nästan genast längta tillbaka. Det är ju inte klokt egentligen, småler Janina Orlov.

Prisbelönt översättare tolkar språket

Hon har studerat ryska, jobbat som tolk och guide men många av oss har läst hennes texter och njutit av hennes rika språk i andra sammanhang, utan att veta att det är just Janinas bokstäver.

När vi läser Sofi Oksanen, Rosa Liksom och Riikka Pulkkinen på svenska är det nämligen Orlovs tolkningar och uttryck som vi tar del av.

- Översättarens uppgift är ju egentligen att vara osynlig och inte ta över den berättelse som någon annan har skrivit, men samtidigt kan man bara inte skriva av utan man måste förstås skriva om, säger hon.

- Alla ord finns förstås inte heller på alla språk eller så finns det så många synonymer att man verkligen måste kunna välja. Det är en oerhört svår balansgång, konstaterar hon.

Men just balans är Janina så bra på att hon fått ett flertal pris för att hon gett de finska författarna en tydlig och intressant svensk röst.

Vilda kosacker styrde yrkesvalet

Egentligen är det barnlitteratur och ryska som är Janina Orlovs specialitet, och när hon ska sommarprata kommer det att handla mycket om Ryssland.

- Det kan hända att mitt intresse för Ryssland faktiskt började i barndomens Kristinestad, på en sportplan full av vilda och visslande kosacker, säger hon.

Efter den sagolika sommarkvällen i Kristinestad sökte hon sig till studier i ryska och sedan åkte hon till Ryssland så fort plånboken tillät.

Janina blev kär i en galen ryss, fick jobb som tolk och reseledare i ett Sovjet som inte längre finns och fick barn med den vilde kosacken.

Vi får följa med Janina på transsibiriska järnvägen och till ett mentalsjukhus utanför Leningrad, som egentligen inte fanns.

Sorgen dödade också orden

Janinas sommarprat kommer också att handla om döden: om döda möss och döda hästar, en död Palme och hennes egen mans, författaren Ulfs Starks, död.

Fantasin är en av översättarens viktigaste arbetsredskap, men den försvann i sorgen efter Ulf. Orden försvann också, vilket är extra knepigt när man jobbar med bokstäver. De har ändå så småningom kommit tillbaka.

- Tjugotvå år av lycka bara virvlade förbi och idag är han borta. Jag brukar titta på himlen för jag tror att det är han som sköter molnformationerna, säger hon.

- Han som alltid varit en skrivande människa fortsätter nu på större ark som består av hela himlavalvet. Det är bara för mig att läsa och reagera. Dagar med klarblå himmel tror jag att han vilar, eller hälsar på hos bekanta. Kanske rastar han vår gamla hund? tänker hon.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Tom Waits: The Black Rider (The Black Rider)

The Strokes: Call it Fate call it Karma (Comedown Machine)

Leonard Cohen: Treaty (You want it darker)

Alfred Schnittke: Tango in a Mad House (Life with an Idiot)

Edmundo Ros: Jet Flight (Classic Latin Melodies)

Billie Holiday: Speak low (All or Nothing at All)

Don Kosaken Chor: Lieder vom Don