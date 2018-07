Skulle du hoppa 30 meter ner i vattnet från den här bron? "I den här staden är det obligatoriskt för alla pojkar"

En årlig tävling i att hoppa från den berömda bron i Mostar i Bosnien-Hercegovina har lockat tusentals åskådare. Den som vågar göra hoppet träffar vattnet 80 km/h.

Stari most (Gamla bron på svenska) byggdes på 1500-talet av en osmansk arkitekt då den här delen av Balkan löd under Osmanska riket.

Sedan dess har det varit populärt att tävla om vem som vågar hoppa ner i floden Neretva.

Efter kriget på 1990-talet blev det ett uppehåll på några år eftersom bron sköts sönder av kroatiska styrkor 1993. Den återuppbyggdes efter krigsslutet.

Hoppandet är en manlig sysselsättning. Det finns bara fem kvinnor i registren över personer som genomfört hoppet.

Att våga hoppa från den nästan 30 meter höga bron anses traditionellt vara ett mandomsprov i Mostar.

- I den här staden är det obligatoriskt för alla pojkar i min ålder att hoppa ut från Stari most, säger den 16-årige Emil Petrović som i år hoppade för första gången.

Han hade velat hoppa redan i fjol, men hans mamma sade nej.

- Jag ville upprätthålla traditionen, men också visa att jag är vuxen och modig.

- Den här gången övertalades mamma av min pappa, och nu är de bägge stolta, säger Petrović.