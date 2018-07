Torkan och utsläppsrätterna höjer elpriserna

Sähkön hinta on noussut kevään ja kesän aikana piirun verran. Syynä on heikentynyt tilanne pohjoismaisessa vesivoiman tuotannossa sekä hiilen ja päästöoikeuden hintojen nousu. Yleisesti ottaen vuodesta 2011 sähköenergian hinta on kuitenkin ollut hyvin alhainen. Keskeinen tekijä sähkön alhaiseen hintaan on tuulivoiman lisääntyminen.