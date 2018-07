En tid utan Ronaldo börjar i Real Madrid: ”Spännande utmaning att bygga ett slagkraftigt lag”

När Julen Lopetegui skrev på för Real Madrid tillhörde Cristiano Ronaldo fortfarande klubben. Kort efter lämnade han och den nye tränaren stod utan den bärande kraften i laget.

Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema...Listan på världsstjärnor i Real Madrid kan göra hur lång som helst men till nästa säsong står laget utan den störste. Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid för några veckor sedan och flyttade till Juventus.

Nye tränaren Julen Lopeteguis första tid i klubben har i mångt och mycket handlat om att försöka bygga upp ett nytt Real Madrid, ett lag utan Ronaldo.

– När jag skrev på tillhörde Cristiano fortfarande Real Madrid men kort efteråt meddelade han att han ville flytta. Som tränare är det en spännande utmaning att bygga ett slagkraftigt lag utan Cristiano.

– Han är en av de viktigaste spelarna i Real Madrids historia. Han ville lämna och klubben gav honom alla möjligheter att göra så, säger Lopetegui i samband med Reals träningsläger i Miami där laget under natten till onsdag spelar sin första träningsmatch inför säsongen.