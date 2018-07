Mikael Runeberg: Allt togs ifrån mig och jag ville bara dö

Dagens sommarpratare Mikael Runeberg har i Helsingfors tingsrätt dömts till ett tre och ett halvt år långt ovillkorligt fängelsestraff för olika tjänstebrott.

Han har överklagat domen till Helsingfors hovrätt, som har behandlat ärendet och väntas ge sin dom nästa år.

Polisen Mikael Runebergs liv fick en helt ny riktning den dag hans kollegor omringade honom på arbetsplatsen och grep honom.

Han slutade sova, blev djupt deprimerad och tvingades byta riktning i livet. Mikael minns dagen då allt förändrades, Luciadagen 2013.

- Jag skulle just lägga ner locket på min dator och gå på lunch med mina kollegor på narkotikapolisen i Helsingfors när dörren plötsligt öppnades. In stormade en specialstyrka med skyddsvästar och dragna vapen för att gripa sina egna arbetskamrater, berättar han.

Mikael var en av dem. Han och hans kollegor misstänktes för tjänstebrott i den skandalomsusade Jari Aarnio-härvan. Deras telefoner och datorer beslagtogs, själva fördes de till häktet i Vanda.

Mikael Runebergs pappa var polis, hans son funderar på att bli polis och själv hade han jobbat som polis i 25 år.

Han hade i själva verket inget annat liv än polisjobbet och han hade varit tillgänglig dygnet runt under många år.

Jagade brottslingar, hamnade själv i finkan

- Jobbet är ett kall och jag älskar utmaningarna med tung narkotikahandel, prostitution och kriminalitet. Jag älskar spänningen vid spaningar i mörka skogar och samarbetet med kolleger i hela Europa, säger han.

Nu hamnade han själv på en hård brits med en smutsig filt över axlarna. När Runeberg till slut blev släppt ur häktet gick han tillbaka till sitt skrivbord, men han fick inga uppdrag längre.

Sömnbrist ledde till desperation

Runeberg körde en egen utredning i sitt huvud, men i det scenariot var han offer och inte förövaren som i åklagarens ögon. Han slutade sova.

- Jag sov inte på 27 dygn och sen gick jag in på toaletten på polishuset med en pistol i bakfickan, säger Runeberg.

Allt hade tagits ifrån honom och han orkade inte längre kämpa för upprättelse.

- Jag orkade inte längre tro att jag någonsin ska få tillbaka mina kollegors respekt och mitt jobb, säger han.

Han satte pistolen i munnen och fingret mot avtryckaren.

Psykisk ohälsa finns också hos tuffa poliser

Mikael Runebergs sommarprat handlar inte om rättsprocessen och inte heller om polisens våldsamma vardag. Det handlar om att förlora allt och tvingas börja om - på alla plan.

Psykisk ohälsa är inget man talar om bland tuffa knarkpoliser, men Runeberg hamnade på psykiatrisk avdelning. Där fick han hjälp med ångest, depression och tro på att livet är mera än bara ett jobb.

- Det enda jag egentligen kommer ihåg av min väg till sjukhuset är att jag tänkte på vad alla mina arbetskompisar kommer att tänka om mig nu när jag hamnar på vård på ett ”dårsjukhus”, säger han.

Fuck cancer

Livet är mer än bara ett jobb, men livet blev inte en räddning och en vila för Mikael, det blev tvärtom.

Han har en stor tatuering med texten Fuck Cancer, en tydlig hälsning till den sjukdom som drabbade hans sambo i samma veva som han blev gripen.

- Men jag är inte en sån som ger upp, säger Runeberg, i ett sommarprat som visar att det nästan alltid finns en ny väg där den första tar slut, säger han.

Låtlista:

Mike Oldfield: Man In The Rain

Eva Dahlgren: Vem tänder stjärnorna

KSMB: Johnny

Wild Roster: Train to Heaven

Foggy Mountain Rockers: Something wrong with you

KSMB: Klockan 8

Cecilia Vennersten: Det Vackreste

Björn Rosenström: Hultsfredsfestivalen

D-A-D: It´s after dark