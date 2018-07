Nordkorea utvecklar nya långdistansmissiler - "Trump har det bakvänt"

Nordkorea ser ut att utveckla nya långdistansmissiler, trots att det har lovat att upphöra med missil- och kärnvapentest.

Det uppger både amerikanska spionkällor och oberoende experter efter att ha analyserat nya satellitbilder.

Missilerna som utvecklas i en anläggning i Sanumdong nära Pyongyang, kan nå det nordamerikanska fastlandet, enligt medier i USA som citerar anonyma underrättelsekällor.

Satellitbilder tyder på att missilerna utvecklas i en stor anläggning i Sanumdong, trots att president Donald Trump många gånger har hävdat att Nordkorea inte längre utgör något militärt hot mot USA.

Anläggningen i utkanterna av Pyongyang har enligt USA, redan utvecklat Nordkoreas moderna ballistiska interkontinentala missiler av typen Hwasong-15, som i princip kan nå den amerikanska östkusten, inklusive Washington.