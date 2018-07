Skidvärlden i sorg och chock efter Skofteruds tragiska bortgång – Johaug: Jag har mist en av mina bästa väninnor

Bild: All Over Press

Marit Björgen (mitten) och Therese Johaug (höger) minns Vibeke Skofterud (vänster) med värme och saknad. Längdåkarna Vibeke Skofterud, Marit Björgen och Therese Johaug firar efter tävling. Bild: All Over Press

Efter Vibeke Skofteruds tragiska bortgång i söndags strömmar nu kondoleanserna in, både från det norska landslaget och från andra håll. "Jag skälver, är i chock och fullständigt lamslagen", skriver Björgen. "Tack för all inspiration", hyllar Stina Nilsson via Instagram.

Skofterud, 38, hittades död i söndags efter en färd med vattenskoter. Den exakta dödsorsaken är oklar, men allt tyder på att det rör sig om en olycka.

Kondoleanserna strömmar nu in från olika håll, i synnerhet från de forna lagkamraterna.

– Jag har mist en av mina bästa väninnor. En väninna som lyste upp rummet när hon kom och som gav alla runt sig massor av energi, kärlek och omsorg. Jag tar med mig alla de fina stunderna och upplevelserna både i och utanför längdåkningen, och jag kommer sakna henne. Mina tankar går till familjen, säger Johaug enligt Verdens Gang.

Stöttade Johaug under dopningsskandalen

Johaug har vunnit både OS- och VM-guld i stafett tillsammans med Skofterud och var med i samma norska landslag i hela åtta år förrän Skofterud avslutade sin karriär för fyra år sedan.

Skofterud var en av de som stöttade Johaug mitt under clostebol-härvan hösten 2016.

Therese Johaug hade Skofterud bakom sig under dopningshärvan år 2016. Therese Johaug känner av det norska folkets stöd inför avgörandet i Cas. Bild: All Over Press

– Jag har inga ord för hur förfärligt jag tycker det är. Det är ett misstag som aldrig borde ha skett och det är Therese som står och måste ta emot stöten, sa Skofterud till VG då.

Kära Vibeke, detta var alltför tidigt ― Marit Björgen om ex-lagkamratens tragiska död

Även Marit Björgen och Petter Northug sörjer sin forna lagkamrat.

– Jag skälver, är i chock och fullständigt lamslagen över den förfärliga nyheten jag fick idag (läs: söndag, red. anm.). Kära Vibeke, detta var alltför tidigt. Jag är ofattbart glad för alla fina stunder vi hade tillsammans. Tuff konkurrent i spåret, men den varmaste, snällaste, tuffaste och trevligaste damen i världen, säger Marit Björgen.

– Vi hade många fina år tillsammas i landslaget. Mina tankar går till familjen. Vila i frid, Vibeke, skriver stjärnan Petter Northug på sin Facebook-sida.

Kondoleanser även från Sverige

Även i det svenska lägret känner man sorg och chock efter dödsfallet.

– Tack för all inspiration, skriver den svenska sprinterstjärnan Stina Nilsson via Instagram.

Även Charlotte Kalla sänder sina kondoleanser via Aftonbladet:

– Vibeke var en av mina förebilder när jag kom på landslaget. En positiv person och glädjespridare som verkligen bidrog till den fina sammanhållningen med det norska laget. Hon var en profil inom sporten och bjöd mycket på sig själv. Det är med sorg i hjärtat jag nu tänker på Vibeke och hennes nära och kära. Vila i frid Vibeke, skriver Kalla.

Skofterud var under många års tid en av de mest framgångsrika längdåkarna i Norge. Tillsammans med Marit Björgen, Kristin Steira och Therese Johaug utgjorde Skofterud en sylvass stafettkvartett.

Skofterud avslutade sin karriär år 2014.

Källor: VG, Aftonbladet