Video: Bränderna i Kalifornien hotar nu tusentals hem - 8 personer har omkommit

Skogsbränderna härjar vidare i Kalifornien. Värst drabbat för tillfället är Mendocino i norra Kalifornien där två stora bränder härjar för tillfället utom kontroll.

Branden har redan ödelagt 300 kvadratkilometer mark.

Samtidigt kommer det rapporter om att brandläget i det tidigare hårt drabbade området Redding är bättre.

Under helgen var endast 5 procent av storbranden som härjar i området under kontroll. På tisdagen var redan 20 procent av branden under kontroll, meddelar lokala myndigheter.

En helikopterlyfter mot föra att ge siv av mot brandbekämningsuppdrag. I förgrunden USA:s flagga och den kaliforniska delstatsflaggan. Bild: EPA

Sammanlagt har över 1 100 byggnader förstörts i bränderna i Kalifornien, enligt AP.

Minst åtta personer har dödats i bränderna på olika håll i delstaten.

Skogs- och markbränder förekommer ofta i Kalifornien under de heta och torra sommarmånaderna.

Experter säger ändå att årets ”brandsäsong” kan bli ödesdigrare än tidigare på grund av de exceptionellt torra åren mellan 2012 och 2017.