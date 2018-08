Jakobstadssimmare utmanar sig själva – simmar från Gamla hamn till Mässkär

Motionssimmaren Marcus Back ville utmana sig själv riktigt ordentligt och bestämde sig för att simma från Gamla hamn till ön Mässkär i det yttersta havsbandet. Träningskompisen Sonja Hanhikoski-Sacklén var inte sen att haka på. Nu är det dags.

- Det känns bra, vi är taggade, säger Sonja Hanhikoski-Sacklén efter en sista rekogniseringsrunda på tisdag kväll.

I dag klockan 15.30 bar det av. Sonja Hanhikoski-Sacklén och Marcus Back ska simma från Gamla hamn till ön Mässkär, en sträcka på 8 till 9 kilometer. Senaste, eller kanske enda, gången någon utförde bedriften var på 80-talet när Pekka Rudnäs simmade samma sträcka.

Den största utmaningen just nu är det kalla vattnet som vällt in under den senaste veckan.

- Vi måste känna efter om det ens är möjligt att genomföra simningen, men det ska nog gå, säger Back.

Följebåt med

Sonja Hanhikoski-Sacklén och hennes man Peter har kört den rutt som hon och Back ska simma. De mätte upp en sträcka på drygt 8 kilometer. Peter Sacklén kommer att köra följebåten som är en förutsättning för att äventyret ska gå att genomföra. Förutom det kalla vattnet gäller det att hålla sig undan båtarna i farleden.

Simmarna siktar på att turen ska ta omkring fyra timmar att tillryggalägga, beroende på vädret.

Gamla hamn.

Men hur kommer man då på att simma ut till Mässkär?

Det handlar om att utmana sig själv och att ha ett roligt mål med sin träning säger Back och Hanhikoski-Sacklén.

För några år sedan hade den här simturen varit en omöjlighet. Back började simma för två år sedan och då var han inte alls god form säger han.

Hanhikoski-Sacklén blev intresserad av simning tack vare sin dotter Minéa. Hanhikoski-Sacklén började följa med på dotterns träningar och simmade på banan bredvid. Alldeles lätt var det inte i början när hon inte behärskade tekniken.

- Men å andra sidan så utvecklas man ju snabbt när man börjar nästan från noll, säger Hanhikoski-Sacklén.

Följ med när Yle Österbotten sänder live klockan 18 någonstans ute på Ådöfjärden.