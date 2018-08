Juristen och företagaren Marianne Saarikko Janson: Det är svårt att vara modig om man är rädd

Som ung hade hon lätt för sig i skolan, var intresserad av det mesta och dessutom mycket pratsam.

Hennes mamma räknade då ut att juridiken, med fokus på argumentation, kanske skulle passa hennes dotter. Men det fanns även andra motiv.

- Mamma hade skilt sig från min pappa då jag var 12 år och var mycket fokuserad på kvinnors självständighet och försörjningsförmåga. Också därför kändes jurist som ett vettigt val, säger hon.

Men när Marianne senare som nybakad jurist klev in på den fina advokatbyrån där hon fått en tjänst tog det henne bara några månader att inse att det inte var hennes plats.

Uppdragen var visserligen intressanta och förtroendet för henne stort. Men formen var fel.

- Arbetsplatsen var hierarkisk och lösningarna dyra. Varje klient behandlades som ett unikt fall och ersättningen var därefter, men sättet att jobba skavde mest, säger hon.

- Modellen var att ge allt på jobbet och lägga allt annat åt sidan. Kombinationen av ett bra familjeliv och en balanserad parrelation var snudd omöjlighet, berättar hon.

Marianne var varken beredd att ge upp familjen eller att utnyttja någon partners oändliga tålamod för att alltid komma i andra hand.

Speciellt som hon inte ansåg att det inte var nödvändigt. Hon tyckte att arbetsmodellerna kunde bli enklare och att åttatimmarsdagar borde räcka för att göra ett tillräckligt bra jobb.

Världen är en godisbutik

- För mig är världen en godisbutik. Det finns så mycket spännande grejer att upptäcka, så många bra böcker att läsa, intressanta fenomen att googla fram på nätet. Och jag älskar diskussioner med intressanta människor, säger hon.

År 2004 grundade hon därför en juridisk byrå tillsammans med sin man Mårten. De var övertygade om att man kunde driva juridisk business på ett annat sätt.

De effektiverade och systematiserade de enklaste juridiska processerna för att få ner priset för kunden och dessutom ville de ha fasta arvoden, så att klienterna skulle slippa överraskningar.

De ville inte heller primärt vinstmaximera för de räknade med att det ändå blir vinst om folk gillar sitt jobb och orkar sköta det.

Trivseln var högt på to do-listan och de var överens om att människor som har balans i sitt liv, fysiskt, psykiskt och själsligt, jobbar bättre.

Människor som inte är utslitna behöver inte heller sitta på kvällar och helger och jobba utan är snabbare.

- Jag kunde inte bestämma mig för om vår företagsidé var en utopi eller svinenkel i sin självklarhet. En röst inom mig malde: ifall det skulle vara möjligt så skulle nog nån smartare ha gjort det redan, eller hur? säger hon.

Men paret Saarikko Janson lyckades. Deras byrå valdes snart till Europas bästa arbetsgivare inom juridikbranschen.

Det bästa med modmuskeln är att man kan träna den

Financial Times gav pris för den mest innovativa juridiska idén och Juristförbundet gav medaljen Årets företagare.

- Mod är att våga fastän man är rädd, har någon klok person sagt. Och just så är min egen erfarenhet. Det bästa med modmuskeln är att man kan träna den, säger hon.

Hösten 2017 står Marianne och hennes man i prisregnet och tar emot applåder från många håll, när de får veta att de måste lämna sina jobb, utan varken förvarningar eller konstruktiva förhandlingar.

- Det var ett slag mot hela min grundtrygghet, men det har sagts många gånger förut: allt blir lättare av att tala öppet om det, säger hon.

- Efter att jag avslöjat sanningen behöver jag inte längre svara undvikande på frågor, behöver inte längre snabbt gå över till nya samtalsämnen. Och det har varit en stor lättnad, säger hon.

Kanske det här var framgångens pris? I sitt sommarprat talar Marianne om företagande, förluster och framtiden.

