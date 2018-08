Kebnekaises sydtopp smalt i sommarhettan - Sverige får ny högsta punkt

Bild: All Over Press

Sverige får en ny högsta topp, men Sveriges högsta berg förblir det samma. Det är frågan om bergsmassivet Kebnekaise i Kiruna kommun. Massivet behåller sin status som högst i Sverige, men toppen kommer vara en annan.

I tisdags mätte Kebnekaises nordtopp 2096,8 och sydtoppen 2097 meter över havet.

Sydtoppen består av glaciär och den varma sommaren smält ner toppen, medan nordtoppen är berg. Därför går nordtoppen nu om sydtoppen.

Under sommaren har syddtoppen tappat ungefär 14 centimeter per dag. Den långa tiden av varmt väder har snabbat på smältningen och toppen har förlorat fyra höjdmeter under de senaste månaderna.

Svenska medier rapporterar att nordtoppen nu sannolikt har gått om sydtoppen.

Den senaste mätningen ägde rum i tisdags och då var skillnaden topparna emellan cirka 20 cm. Med den rådande prognosen skall nordtoppen alltså nu vara högre.

Alla glaciärer smälter, och snön försvinner, så inte ens renarna har någonstans att svalka sig. Klimatförändringen har pågått länge och detta är en symbol för att det faktiskt händer. ― Gunhild Ninis Rosqvist

Gunhild Ninis Rosqvist, som är professor i geografi och chef för forskningsstationen Tarfala vid Kebnekaise, har utfört mätningen.

– Det är de kalla somrarna som har gjort att det inte har gått så snabbt, men i år har det gått väldigt fort. Vi har räknat ut att det smält cirka 14 centimeter per dygn på sydtoppen. Men självklart inte bara där. Alla glaciärer smälter, och snön försvinner, så inte ens renarna har någonstans att svalka sig. Klimatförändringen har pågått länge och detta är en symbol för att det faktiskt händer. Både människor och djur använder sig av fjället, säger Rosqvist till Norrländska Socialdemokraten.

Sydtoppen har krympt i flera år. Under de senaste 20 åren har Sveriges högsta punkt i snitt tappat en meter per år.