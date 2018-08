Lantrådet Katrin Sjögren: Pappa var rollmodellen för jämställdhet

I medlet av 1960-talet rådde akut bostadsbrist i Mariehamn på Åland. Staden blickade mot sina större kusiner i öst och väst: Åbo, Helsingfors och Stockholm.

Text: Henrik Lindberg

Mariehamn byggde sitt eget miljonprogram, Scheffersgränd, som var moderna arbetarlängor för sjömännen.

Scheffersgränd bestod av tre limpformade trevåningshus som tillsammans rymde 108 framtidslägenheter för örikets sjömansfamiljer.

I hus nr. 1 växte Katrin Sjögren upp i ett vimmel av ungar i samma ålder.

- Om jag räknar rätt och minnet inte sviker mig var vi 47 ungar i ett enda hus. Grovt uppskattat var vi långt över hundra barn på området. Det var ett eldorado och man behövde aldrig sakna vare sig kamrater eller sysselsättning, minns Katrin.

Barndomen på Scheffersgränd präglade framtiden

Katrin är idag Ålands lantråd, motsvarigheten till statsminister på fastlandet.

På hennes politiska agenda har alltid funnits två hjärteämnen, miljön och jämställdheten. Bägge är präglade av hennes uppväxt på Scheffersgränd.

- Havet var ju ständigt närvarande. Min far var sjöman så havet gav oss direkt vårt levebröd, men också indirekt i och med att hela Ålands näringsliv byggdes upp kring sjöfarten. Min mamma jobbade på en bank som utvecklades i rederiernas och turismens kölvatten, berättar hon.

Oregelbundet familjeliv var vanligt

- Jämställdheten kom naturligt in av att min far jobbade vecka/vecka. Under veckorna på land tog han hand om allt som hörde till hemmet, säger hon.

Katrins moderna pappa var nog ändå ett av undantagen.

- Arbetspass på fartyg till Sydamerika och Australien kunde ta flera månader i anspråk. Männen var under långa tider borta från hem och familj, säger hon.

- Det var inte sällsynt att barnen inte kände igen sin egen far när han äntligen kom hem igen, berättar Katrin.

- Mammorna på Scheffersgränd var alla i samma situation. De var själva yrkesverksamma, i samma ålder, hade småbarn och drog tunga lass, säger hon.

- Flera var ensamförsörjare, änkor eller så hade mannen stuckit. Det fanns också ett utbrett missbruk av alkohol. Alkoholen var både lättillgänglig och billig för en sjöman, berättar Katrin.

Viktigt med nätverk och systerskap

I sitt sommarprat lyfter Katrin speciellt fram livet för kvinnorna på Scheffersgränd. Det var sällan var någon dans på rosor. Kvinnornas livsöden har gett Katrin ett naturligt intresse för jämställdhetsfrågor.

- Jag minns att vi barn ofta funderade på saker som de vuxna inte verkade se och ännu mindre vilja tala om. Lägenheterna var små och lyhörda. Vi visste att det fanns både barn och mammor som fick stryk, som blev misshandlade, berättar hon.

Katrin berättar att de utsatta mammorna bildade nätverk och hjälpte varandra efter bästa förmåga.

- Varken barnskydd eller hjälp och stöd för kvinnor som blev misshandlade var utvecklat på den tiden, säger hon.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Angie Stone: Wish I Didn’t Miss You

Miley Cyrus: Malibu

Dusty Springfield: Spooky

Sarah Klang: Strangers

Candi Staton: Young Hearts Run Free

Nina Simone: Here Comes The Sun

First Aid Kit: Fireworks

Carly Simon: You’re So Vain