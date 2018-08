Hockeystjärnan Sean Bergenheim: Jag slutade eftersom jag behöver min hjärna

I februari i år valde ishockeyspelaren Sean Bergenheim att avsluta sin karriär, efter drygt 500 matcher i NHL och hundratalet matcher för olika klubbar i Europa.

Hockeykarriären gav honom framgångar och minnen för livet – men också allvarliga skador. Den senaste hjärnskakningen fick bli den sista.

Som liten kille drömde Sean Bergenheim om att bli professionell hockeyspelare. Drömmen slog snabbt in.

Redan som 17-åring debuterade han i Jokerits herrlag och ett par år senare fick han packa väskan och flytta till New York, för att inleda sin karriär i NHL.

Lysande karriär i NHL

- Det blev sammanlagt över 500 matcher i NHL, för lag som New York Islanders, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers och Minnesota Wild. Höjdpunkten var nog tiden med Tampa. Då spelade jag mitt livs bästa hockey, jag ledde skytteligan i playoffs i NHL! berättar han.

Men en ljumskskada gjorde att Bergenheim missade den sjunde och avgörande matchen, då Tampa förlorade mot Boston som sedan vann Stanley Cup.

- Det är den sak jag är mest ledsen över under min karriär. Att vi inte fick vinna Stanley Cup med det fantastiska laget, klagar han.

- Ännu i dag undrar jag om jag ändå borde ha spelat den där matchen. Fast å andra sidan var jag i så dåligt skick att jag inte ens kunde gå. Så det är väl lönlöst att spekulera, säger han.

Allvarlig skada i Schweiz

Vid sidan av Finland och NHL har Bergenheim också spelat proffshockey i Ryssland, Sverige och Schweiz.

Under tiden i schweiziska Bern skadade han sig allvarligt under en träning. Han åkte rakt in sargen, i en glasvägg hård som betong.

- På den tiden hade man redan i USA och Norden nyare glas av ett slag som ger efter. Men de låg lite efter i utvecklingen där i Schweiz. Det blev en allvarlig hjärnskada och en sju månader lång rehabilitering för mig, berättar han.

- Dessutom passade jag i samma veva på att operera båda höfterna, bara 31 år gammal. Då undrade jag nog om jag skulle komma tillbaka till isen igen, säger han.

Valde att avsluta karriären

Men så blev det. Och kort efter det var olyckan dessvärre framme igen. Den gången spelade han med Frölunda Indians i Göteborg.

- Under en träning fick jag en armbåge med full kraft i käken. Rehabiliteringen efter den smällen har varit lång och pågår i princip ännu, berättar han.

- Jag har ännu en del problem med nacken och ena ögat. Men börjar tack och lov vara återställd. Hursomhelst var det väldigt lätt att avsluta karriären där och då, konstaterar han.

- Det finns mycket jag ännu vill göra i mitt liv och jag behöver en fungerande hjärna för det. Jag är inte bitter över att det slutade som det gjorde, säger han.

- Man får tyvärr räkna med smällar i ishockey. Men för min del var jag klar. Nu är det dags att flytta hem till Finland med min lilla familj och börja resten av livet, säger han.

I sitt sommarprat i Yle Vega talar Sean Bergenheim mycket om sin lyckliga barndom. Han talar också kärleksfullt om sina föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar.

- Det är nog under barndom som jag lärde mig att drömma. Nu är det bara att drömma vidare och se vart det bär den här gången, säger han.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Calvin Harris: One Kiss

Avicii: Hey Brother

Sturm & Drang: Molly The Murderer

Sabina Ddumba: Vågorna

Linkin Park: In The End

Loreen: Euphoria

Isac Elliot & Mikael Gabriel: Liikaa sussa kii

Ed Sheeran: Perfect

JVG: Hehkuu