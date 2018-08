Rysk spion upptäcktes genom klassiskt trick från spionfilm – ”Vi visste vad som väntade och bara spelade med”

USA utrikesministerium misstänker att en rysk spion har arbetat flera år på en amerikansk ambassad i Moskva, enligt tidningen The Guardian.

Kvinnan arbetade för den amerikanska säkerhetstjänsten Secret Service i tio års tid.

Hon hade tillgång bland annat till säkerhetstjänstens intranät och e-post.

Misstankarna väcktes vid en rutinkoll 2016, då det framkom att kvinnan har haft regelbundna möten med personer från den ryska säkerhetstjänsten FSB.

- Vi antar att alla talar med FSB, men hon gav dem betydligt mer information än hon skulle ha fått dela med sig, säger en tjänsteman på ministeriet till CNN.

Tagen på bar gärning

Enligt Secret Service ska kvinnan inte ha haft tillgång till den allra hemligaste informationen inom organisationen.

Misstankarna mot kvinnan vaknade och Secret service följde med henne en tid. Hon blev till sist tagen på bar gärning då säkerhetstjänsten gjort ett klassiskt spiontrick som är bekant från spionfilmer från Kalla krigets dagar.

- Vi visste vad som väntade och vi bara spelade med. Vi gav henne en viss typ av information och vi såg henne ge över den till FSB, säger en tjänsteman på utrikesministeriet.

Kan vara intressant i Rysslandsutredningen

Ingen information om fallet uppges ha förts vidare till politisk nivå.

Fallet fick ingen större uppmärksamhet, eftersom Secret service avskedade henne sommaren 2017 i samband med att Ryssland tvingade USA att skära ned på ambassadspersonalen.

Diplomatutvisningarna utgjorde en del av den diplomatiska tvisten med USA.

Fallet kan bli av intresse för specialåklagare Robert Muellers utredning om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016.

- Den amerikanska kongressen fokuserar på ryska hackers när det är möjligt att all information som de behövde för att komma in i systemen kom från en intern läcka i Secret service, säger The Guardians säger hemliga källa.

Källor: The Guardian, TT, AP, CNN