Färgglada paraplyer och flaggor i regnbågens färger – Åboborna trotsade regnet för att gå i prideparaden

Regnet till trots deltog ungefär 2000 människor i dagens prideparad i Åbo. Stadsdirektör Minna Arve deltog som Åbo Prides beskyddare år 2018 tillsammans med Åbo stad.

Paraden startade kl. 13.00 vid Lilltorget utanför Åbo stadsbibliotek och slutade vid Puolalaparken.

Ungefär 2000 människor deltog.

Man vill med den här prideparaden uppmärksamma det jobb som ännu finns kvar för att uppnå jämställdhet i landet och även behovet av en förnyad translagstiftning.

Sådana ljud hördes under paradens gång, men också en massa hurrarop och musik av olika människor, både under paraden och innan paraden startade.