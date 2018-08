Hurdant lås har du? Var kommer man lättast in? Vad slänger du i soporna? – så här ser inbrottstjuven på ditt hem

Huvklädd man i röd munkjacka bryter sig in genom dörr med tillhygge.

Huvklädd man i röd munkjacka bryter sig in genom dörr med tillhygge. Bild: Yle/Hanna Sjöström

Yrkesbrottslingar är inte rädda för tjuvlarm och istället för att investera i ett sådant lönar det sig att tänka på hur inbrottstjuven ser på ditt hem för att undvika att de far i väg med värdesaker. Här följer några tips på hur du kan göra ditt hem mindre lukrativt för inbrottstjuvar.

Det finns knappast något hem som är fullständigt skyddat för inbrott, men till all lycka finns det knep för att minska risken för inbrott. Det lönar sig att tänka på hur hemmet ser ut ur tjuvens perspektiv, speciellt under sommaren eftersom det i juli skedde rekordmånga inbrott.

För det första är det väldigt ovanligt att inbrottstjuven slår till om någon är hemma. Dessutom sker de flesta inbrotten mitt på ljusan dag, och om någon är hemma väljer inbrottstjuven att undvika det hemmet.

Dörrar byggda i trä med gammalt lås kan locka tjuvar. Arkivbild. Närmare bild på en senapsgul, tvådelad ytterdörr till den gamla skolan i Tenala, numera Villa Christine. Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Då du börjar se på ditt hem som en inbrottstjuv lönar det sig att fundera att varför skulle en inbrottstjuv bryta sig in i just ditt tomma hem.

Om du bor i ett husbolag där ytterdörren har ett gammalt lås och lägenhetsdörrarna och dörrkarmarna är byggda i trä kan inbrottstjuven anse att det är en tillräcklig orsak att bryta sig in.

Men för att kunna gå vidare med analysen måste vi också kolla på vilka inbrottstjuvarna är.

Finska tjuven är försiktig

De tjuvar som är specialiserade på inbrott har alla en egen signatur, det vill säga ett sätt hur de bryter sig in. Polisen känner ofta till de finländska inbrottstjuvarna på basis av hur inbrottet är genomfört.

Då polisen får kännedom om flera inbrott som har gjorts på samma vis kollar de genast ifall någon inbrottstjuv som behärskar den tekniken har släppts fri från fängelse. Man granskar också materialet från övervakningskameror i närheten av brottsplatsen för att se vem som har rört sig i området.

Finländska inbrottstjuvar tenderar att föredra traditionella metoder som är skonsamma för dörrarna. De dyrkar lås med järntråd, krokar och piggar. Därför söker de oftast den lättaste vägen in och föredrar gamla lås som är lätta att bryta upp.

De finländska inbrottstjuvarnas motiv är oftast att stjäla något för att kunna finansiera ett drogmissbruk. De kan rota lite då de letar efter kontanter eller föremål som är lätta att sälja. Däremot brukar de inte ställa till med ohygglig oreda.

Utländska ligor är brutalare

De professionella inbrottsligorna verkar just nu komma i allt högre grad från Georgien. Inbrottsvågen som drabbade Helsingfors i somras vittnar om att de utländska proffsen inte är rädda för att bryta in sig med våld. De är heller inte rädda för att föra oljud då de bryter sig in.

Deras metodik går ut på att ta sig in genom att använda ett järn för att bryta sönder dörren och dörrkarmen så att trädelarna ger efter. Då skyddar inte ens polislåset. Som värst bryter sig samma tjuv in i tre lägenheter som ligger intill varandra.

En dörr bröts upp med våld i Lovisa 2016. mörskomgatan 10 i lovisa - ett hyreshus för missbrukare Bild: Yle/Stefan Härus

Finländska inbrottstjuven brukar ofta börja tala under polisförhör, medan utländska brottslingar "inte vet någonting" när polisen ställer frågor.

Det som däremot är gemensamt för både finländska och utländska inbrottstjuvar är att inbrottet varar endast i ett fåtal minuter. Dessutom kräver inbrottet inte någon större fantasiförmåga och därför kan de som tänker till en extra gång klara sig bättre undan inbrott.

Be grannen slänga sina sopor i din soptunna

Inbrottstjuvarna specialiserar sig i allt högre grad. En del är experter på egnahemshus medan andra slår till endast i höghuslägenheter. Alla inbrottstjuvar hör heller inte till en brutal liga som går igenom vilken som helst dörr.

För att skydda höghus krävs det att också grannarna är måna om att skydda sig för inbrott. Det kan vara svårt att framföra på bolagsstämman efter rör- och takrenoveringar att dörrar och lås ska bytas ut då de gamla ännu verkar vara bra på utsidan. Däremot kan de gamla dörrarna och låsen locka till sig inbrottstjuvar.

Inte ens det bästa polislåset skyddar ifall inbrottstjuven har bestämt sig för att slå till. Tyvärr är det allt för ofta så att dörren har ett ordentligt lås, men att man helt enkelt inte orkar eller kan använda det. Om låsets regel är endast halvvägs ute får man också lite skylla sig själv.

Du kan kanske be grannen flytta en stol nu som då du är bortrest? kolonilotterna i östanåparken i nickby 14.07.16 Bild: Yle/Stefan Härus

En grundläggande säkerhet är ändå lätt att ordna på en gång. Till exempel ska man stänga fönstren då man inte är hemma, trots att det är hett ute. Och den svagaste punkten är oftast källardörren som ingen annan än inbrottstjuven använder.

Ett gammalt knep är att sträva efter att få huset att se bebott ut trots att man inte är hemma. Det betyder att be någon bekant att vattna blommorna, klippa gräset och tömma postlådan, men också att till exempel be grannen slänga sina sopor i din soptunna då du är bortrest.

Det kan också vara bra att lämna barnens leksaker på gräsmattan under semestern och be grannen att flytta på dem då och då, till exempel då grannen slänger sina sopor i din soptunna. Också bevattningsslangen får gärna bli och ligga hur som haver.

Det är nämligen allmänt känt att inbrottstjuvar brukar bekanta sig med området några dagar innan de bryter sig in.

Alarmet lugnar sinnet men retar gallfeber på grannen

Det finns flera olika typer av tjuvlarm. De populäraste är anordningar värda några hundra euro som kan installeras själv. I dessa modeller kan ingå övervakningskameror, tillträdeskontroll samt tjutande alarm.

Tumregeln är att man ska undvika alarm som tjuter utomhus, eftersom de tenderar att tjuta trots att inget inbrott försiggår. Man ska alltså undvika dem i första hand för grannsämjans skull.

Larmet hjälper ändå inte i det skedet då inbrottstjuven har kommit in. Yle Uutiset intervjuade år 2016 "Kake" som enligt egen utsago har genomfört över tusen inbrott, och han sade att han till och med hade pratat med väktare genom alarmsystemet då systemet hade reagerat på inbrottet. Efter sin pratstund hade "Kake" smitit i väg med sitt byte.

Låt räddningsverket använda sirener, falska larmen i ditt hem är kanske inte det bästa för grannsämjan.. Alarmsiren Bild: Yle/Sune Bergström

Då inbrottstjuven väl är inne går allting fort. Smyckeskrinet som står öppet på byrån i sovrummet kan se vackert ut, men då tjuven är inne slinker släktklenoderna blixtsnabbt i fickan på tjuven.

Inbrottstjuvarna rör sig inte alltid med skåpbil för att tömma hela kåken. Många plockar endast kontanter, klockor och smycken och går i lugn och ro iväg från brottsplatsen.

Yrkesbrottslingen vet att det är svårt för polisen att fånga tjuven som smälter in bland folk på gatan, och det är dessutom svårt att känna igen dem genom övervakningskameror då. Dessutom kan ingen fotografera registerskylten på den obekanta bilen som rör sig i området.

Artikeln baserar sig på Marcus Ziemanns artikel Katso kotiasi murtovarkaan silmin – Millaiset lukot meillä on? Mistä pääsee nopeimmin sisään? Mitä on roskiksessa? publicerad av Yle Uutiset den 3.8.2018.