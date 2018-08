Svenska förklaringen om Bahtas avstägningshot: ”Systemet är inte användarvänligt”

Långdistanslöparen Meraf Bahta har inte skickat in sina vistelserapporter i tid skriver den svenska tidningen DN. Det är orsaken till att hon hotas av avstängning för brott mot dopningsreglerna. Problemet är att Meraf inte klarat av att sköta systemet själv, säger svenska friidrottsförbundets ordförande Björn O. Nilsson.

Det var för en dryg vecka sedan som Sportbladet gick ut med uppgiften om att långdistanslöparen Meraf Bahta riskerar ett tävlingsförbud. Bahta har fått tre prickar i rapporteringssystemet och vilket kan ge en avstängning på upp till två år.

Varje idrottare måste under en period på tre månader rapportera på vilken plats man befinner sig under en timme varje dag. Uppgifterna ska skickas in till Wada i god tid och enligt tidningen Dagens Nyheter (bakom betalmur) har Riksidrottsförbundet i Sverige fått in Bahtas rapport några veckor för sent.

Bristande kunskaper i engelska

Enligt Björn O. Nilsson som är ordförande för det svenska friidrottsförbundet är det Bahtas bristande kunskaper i engelska som orsakat förseningen och att hon valt att ta hjälp av personer i sin närhet för att fylla i rapporten.

– Någon sade att det är svårare än att fylla i en självdeklaration på nätet. Det här systemet är inte användarvänligt, men det är ingen ursäkt bara en förklaringsmodell.

– Problemet är att Meraf aldrig klarat av att sköta det här systemet själv. Och ska man ha någon som sköter det åt en så måste det vara en person som vet när en träningstid ändras, säger Nilsson.

Tävlar i EM nästa vecka

På måndag börjar EM i Berlin och trots att Bahta riskerar avstängning så kommer hon att tävla där. Bahta är anmäld på 5000 och 10 000 meter.

– Ja, absolut. Det är ingenting som har förändrats. Det finns inget nytt på den fronten, säger förbundskaptenen Karin Torneklint till Expressen.

Meraf Bahta tog guld på 5000 meter vid EM i Zurich 2014 och i Amsterdam för två år sedan blev det silver på samma distans.

Jurister från Riksidrottsförbundet ska avgöra om den tredje prickningen i Bahtas vistelserapport ska stå fast. Bahta har begärt att den ska strykas men om juristerna avslår den begäran riskerar hon avstängning och hennes resultat från EM stryks.