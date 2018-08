Aktiv bostadsmarknad i Åbo - ljusa, inflyttningsklara lägenheter är eftertraktade

Bostadsmarknaden har under de senaste åren haft medvind i Åbo. Det är det ekonomiska uppsvinget i Åbotrakten som lockat fler invånare och bostadsplacerare att köpa bostäder.

- Människors allmänna inställning till sina liv, möjligheter och förutsättningar är positivt. Det finns en hel massa nya arbetsplatser här, företagen anställer ny personal, det flyttar människor till Åbo.

Det här återspeglar sig också på bostadsmarknaden.

- Det ser positivt ut för både köparna och säljarna sammanfattar, fastighetsmäklare Anders Winter.

Utbudet av lägenheter är gott och det finns en stark efterfrågan på bostäder. Det är endast bristen på mindre lägenheter som pressar upp priserna lite extra för tillfället.

- Det finns ganska knapert om dem. Det skulle kunna finnas mer av dem.

Priserna på måttlig, men stadig uppgång

- Prisutvecklingen under de senaste åren har varit kraftigare än under tidigare år. Flera procentenheter, bedömer Winter. Priserna kommer också att fortsätta stiga under de närmaste, men kanske i mer moderat skala.

- Bostadens läge, storlek och skick spelar naturligtvis också in i prisutvecklingen, tillägger Abrahamssom.

- En del nyrenoverade bostäder som ligger i ett attraktivt område har gått upp, medan bostäder på mindra attraktiva område kan ha gått ner i värde.

Bland äldre bostäder ligger kvadratmeterpriset i medeltal på 2100-2300 euro för en tvåa, medan nybyggda tvåor har ett kvadratmeterpris på 4000 euro. De dyraste kan kosta upp till 8000 per kvadratmeter, förklarar Winter.

Martins är ett av de områden som lockar allt fler, vilket också syns i höjda priser. Trähus vid Mästaregatan i Åbo. Bild: Yle / Annika Holmbom

Områdesmässigt hör centrum och Martins till de dyrare, med ett kvadratmeterpris mellan 3000 och 3500 euro. Klart billigare är det i Kråkkärret, 1000 euro per kvadratmeter, tillägger Abrahamsson.

Fräscha ytor och mycket ljus, inga stundande storrenoveringar på önskelistan

Kommande storrenoveringar i form av stambyten eller renoveringsobjekt har inte särskilt stor åtgång för tillfället på bostadsmarknaden. Lägenheterna ska gärna vara inflyttningsklara.

- En sjuttio- eller åttiotalslägenhet som det finns mycket av på marknaden mår bra av att piffas upp innan den säljs, eftersom det finns en hel del av dem på marknaden, berättar Abrahamsson.

Ljusa, inflyttningsklara lägenheter är eftertraktade. Inredning i vardagsrum och kök.

Annat som också attraherar köpare är stora fönster, inglasade balkonger som ger mycket ljus, ljusa ytor, välplanerade rymliga kök och vardagsrum, en stor bastu. Lättillgänglighet till exempel för personer som rör sig med rollator eller rullstol kan också vara viktigt för potentiella köpare.

God åtgång för nybyggen - tillsvidare i alla fall

Kring Åstranden, Kakolabacken, Stor-Heikkilä och Kuppisområdet har det dessutom byggts tusentals nya bostäder de senaste åren.

Men finns det tillräckligt med invånare för dessa nybyggen?

- Ja, säger både Winter och Abrahamsson. I synnerhet om Åbo stads prognoser om ökad inflyttning håller.

De många nybyggena vid åstranden har haft gos åtgång. Aura ås mynning med fartygen Karjala, Keihässalmi och Suomen Joutsen vid museet Forum Marinum. Bild: Linus Hoffman / Yle

- De större bostäderna vid åstranden köps upp, till exempel av äldre par som gärna vill flytta in till centrumområdet, kanske från ett gammal småhus. Placerare i sin tur köper upp mindre bostäder för uthyrning förklarar Abrahamsson.

- Marknaden för nya bostäder har varit mycket livlig under de senaste åren, säger Winter, men den kommer sannolikt att mattas av under under kommande år.

"Att köpa istället för att hyra kändes logiskt"

Åbobon Hanna Nyberg har nyligen köpt en trerummare tillsammans med sin sambo. Deras enrummare hade blivit för liten för dem och då de började kolla på hyror för en trea, märkte de att det kunde löna sig att köpa bostad istället för att hyra.

- Vi började på lek kolla runt vad en trea skulle kosta i Åbo och ganska snabbt blev vi lite mer intresserade och började titta mer seriöst på den här marknaden.

Ett köp kändes också som det rätta valet eftersom paret vill rota sig i Åbo efter studierna. Bägge två studerar vid Åbo Akademi och har några år kvar innan de får sin examen,

- Det känns som att det är här vi kommer att vara och då känns det ändamålsenligt med en lägenhet att bo i under den här tiden.

Ljust och rymligt med plats för stort matbord

Paret ville bo i närheten av centrum på grund av studierna vid Akademin och utbudet av treor var brett.

- Det fanns lägenheter som såldes billigt, men de krävde renoveringar. Så fanns det alldeles nybyggda, dyra, lägenheter och vi ville ha någonting däremellan.

Andra krav de hade var ett till sovrum, som de kunde använda som arbetsrum och ett vardagsrum med plats för ett stort matbord. Lägenheten skulle också vara ljus, med fräscha ytor, vilket det också hittade i en välplanerad trea på 66 kvadratmeter ett stenkast från centrum på andra sidan Aningaisbron.

- Efter att vi hade bott i den här enrummaren som endast hade fönster på en sida av lägenheten med utsikt rakt in i ett träd, så bestämde vi att vi ville ha dagsljus i vår nya lägenhet. Den här här fönster åt två olika håll.

Dessutom var vardagsrummet rymligt, det fanns plats på toaletten för en tvättmaskin och köket låg mitt emellan de båda sovrummen.

Eftersom paret ännu studerar var de också måna om att köpa en bostad som vid behov kunde säljas fort eller hyras ut, skulle det hända sig att de får jobb någon annanstans efter studierna.

Uppsvinget gynnar hela regionens bostadsmarknad

Det ekonomiska uppsvinget i regionen har inte bara gynnat Åbos bostadsmarknad, berättar Anders Winter.

Samma har också fastighetsförmedlare Petri Abrahamsson märkt. Också i kranskommunerna Reso, Nådendal och till och med Pemar går bostadsmarknaden het, vilket har delvis också överraskat Abrahamsson.

- Till exempel i Pemar, där går allting åt som kommer till salu. Det är många som flyttar dit och där är inte ens så mycket arbetsplatser heller, men kanske det är motorvägen och goda förbindelser som lockar.