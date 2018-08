Morgonkollen: Pensionärer som bor utomlands får olika mycket pension, allvarlig jordbävning i Indonesien och debatt om flyktingar i Tyskland

Suomalaiset palomiehet ovat aloittaneet työt Ruotsissa. Indonesiassa on tapahtunut maanjäristys. Monet pankkikortit eivät toimineet sunnuntaina. Jyväskylän MM-rallin voittaja on virolainen Ott Tänak. Heinäkuussa on hukkunut paljon ihmisiä. Kuuma sää jatkuu ainakin torstaihin asti.