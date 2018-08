Pensionärer vill inte sluta leva på kredit - förändring av livsstilen anses svår

Bild: All Over Press

Två dockor som ser ut som åldringar håller i ett bankkort. Bild: All Over Press

Pensionärerna är mer skuldsatta än tidigare. En undersökning vid Helsingfors universitet visar att över 55-åringar har mer skuldproblem än tidigare, och att tendensen ser ut att hålla i sig.

Undersökningen är baserad på uppgifter om indrivningsdomar åren 2013-2016.

Garantistiftelsens vd Juha Pantzar säger att det här delvis beror på att folk i 50-års åldern inte har en tanke på att försöka bli av med sina skulder före pensionsåldern.

Snabblån för att upprätthålla livsstilen

Undersökningen visar att skuldsättning till följd av snabblån, och liknande kreditmedel, mångdubblats under de senaste åren.

Generellt är utstående skulder till snabblån den vanligaste orsaken till indrivningsdomar i Finland.

För pensionärerna har skuldsättningen förändrats avsevärt. För personer över 55 år har indrivningskraven för den här typen av skuld mer än tredubblats under åren för undersökningen.

2013 var skulden som indrevs i medeltal 379 euro medan den 2016 hade vuxit till nästan 1400 euro.

Finanskrisen år 2008 spelar även in här. Den ekonomiska nedgången som inleddes för 10 år sedan märks av ännu idag. Det här kan enligt undersökningen vara en förklarande faktor.

Antalet personer över 55 år har ökat sedan 2007 och slutet av förra året. Det är frågan om en ökning från 1,6 miljoner till 1,9 miljoner.

Att antalet pensionärer har ökat kan inte förklara de ekonomiska problem som pensionärer upplever. Pantzar menar att det handlar om en livsstilsförändring.

Enligt honom har vi för första gången en generation pensionärer som är vana att konsumera, och som inte tänker på att pengarna inte längre räcker till då inkomsterna minskar i och med pensioneringen.

Om du inte kan anpassa dig till dina utgifter när du går i pension så har du problem ― Säger Juha Pantzar till STT

Det går inte att upprätthålla samma livsstil som pensionär, påminner Pantzar.

- Om du inte kan anpassa dig till dina utgifter när du går i pension så har du problem, Säger Juha Pantzar till STT.

Pensionärer hjälper anhöriga ekonomiskt

Enligt Pantzar är det ekonomiska stödet till anhöriga det största problemet. Det är frågan om att hjälpa nära anhöriga och vuxna barn.

Det förekommer ekonomiskt utnyttjande, men vanligen är det frågan om hjälp till anhöriga som har det ekonomiskt svårt.

- Ganska sällan tänker femtioåringar, att by the way, jag borde sluta ta mer kredit och börja betala tillbaka på grund av pensionen. Det känns absurt, knappast någon femtioåring tänker på pensionen, säger Pantzar.

Källa: STT