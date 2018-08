Väestöliitto-chefen och ex-modellen Heli Vaaranen: Andy Warhol var min vän

Första gången hon träffade Andy var på den konstskola i New York, där hon studerade. Han kom in med Stuart, som ägde skolan, och de gick runt och tittade på elevernas målningar.

Det var alldeles tyst. Andy var vit i ansiktet och håret stod ut åt alla håll.

Kläderna var svarta och skrynkliga och hans blick var intensiv. Andy och Stuart stod en stund bakom Heli och tittade på när hon målade.

Andy Warhol år 1982. Andy Warhol 14.4. 1982. Bild: ullstein bild - United Archives/ All Over Press

Sen frågade Stuart om hon ville komma med på en fest och hon tackade förstås ja. Hon visste inte alls vem den andra mannen var, men han blev senare hennes goda vän under många år och han hette Andy Warhol.

På sommaren 1979 var Heli Vaaranen med i en skönhetstävling ute på den finska landsbygden. I publiken fanns en fransk modellagent som övertalade henne att komma med till Paris för att bli mannekäng och modell.

- Mina föräldrar var bönder och de hade fyra barn. Tillsammans skötte vi kossor, vaktade ungar och matade kalvar, allt sånt som man nu gör på landet. Skolan var inte rolig, men att vara i ladugården - det var roligt, berättar hon.

- När agenten frågade om jag ville komma till Paris svarade jag ja direkt. Mamma och pappa sa också ja, för de såg att Hollola inte riktigt var min plats. De såg att jag var annorlunda, jag gillade böcker, klassisk musik, konst. Sånt som de inte var så intresserade av, säger hon.

Heli tog ett tungt farväl av syskon och djuren på gården och satte sig på flyget till Frankrike.

- Det var sommaren 1979. Jag hade helt hemska kläder på mig: Hawaiiskjorta och jeans. Höga klackar. Jag kunde inte ett ord franska. Jag hade bara hört Emanuelle på radion, men alla pratade också som hon, berättar hon.

Heli bodde i Paris ett år, hon flyttade sedan till Tokyo och vidare till New York.

Modellbranschen var ännu mera krävande i New York och Heli började småningom lämna den världen bakom sig och sökte in på en konstskola. Där blev hon vän med Stuart, som var bästa vän med Andy Warhol.

Faye Dunaway, Jerry Hall, Yoko Ono…

- Nästan varje onsdag ordnade Stuart fantastiska fester i sin tvåvåningslägenhet. Den var i Central Park, alldeles nära John Lennons hem, berättar hon.

- Det var klassisk musik, diktläsning eller så läste någon högt ur Homeros. Där fanns Faye Dunaway, Jerry Hall, Yoko Ono… berättar hon.

- Alla var så snygga och otroligt fint klädda, utom Stuart som alltid bara hade en slarvig t-shirt. Det bjöds varken på mat eller sprit men det var ändå jätteroligt, säger hon.

Andy var en kommersiell konstnär som ursprungligen kom från reklamvärlden och som tänkte på pengar hela tiden.

- Han var traumatiserad av sin fattiga bakgrund och av att han var utan hår och måste ha peruk, säger hon.

- Utseendet var viktigt för honom och han kunde tala i timmar om sin haka, sina läppar eller sin hudfärg men annars brydde hans sig inte om vad folk tänkte om honom. Han var dessutom alltid klädd på nästan exakt samma sätt och allt var köpt på loppis, avslöjar hon.

Heli, Andy och Stuart tillbringar nästan alla veckoslut tillsammans.

De åkte runt från lopptorg till auktioner i Stuarts limousine och betalade högst tre dollar för ett par skor för att i nästa stund köpa konst på Sotheby’s.

Warhol var livrädd för läkare

Men så blev Andy sjuk. Han var livrädd för läkare och vägrade söka vård.

- En kväll när vi hade hade fest hemma hos Stuart, ringde Andy och ville få skjuts till sjukhuset med limousinen. Han opererades akut men dog på natten, ensam i sitt rum, berättar hon.

- Han ville inte och kunde inte visa svaghet. Visa sig sjuk och behövande. Han ville inte visa sig utan peruk, så han körde ut alla för att få vara ifred. Han hade bett en nunna att sitta utanför dörren och be men ingen var inne i rummet när hjärtat stannade. Han blev 57 år, säger hon.

Efter Andys död flyttade Heli Vaaranen tillbaka till Finland, skrev studenten, studerade på Svenska social- och kommunalhögskolan, doktorerade och år 2008 började hon jobba med par- och familjeterapi på Väestöliitto, där hon i dag är chef för parförhållandecentret.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Manhattan Transfer: Boy From New York City

Billy Idol: Uptown Girl

Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight & Stevie Wonder: That's What Friends Are For

Chris De Burgh: Lady in red

Right Said Fred: I'm Too Sexy

Pink Floyd: Money

Lou Reed & various artists: Perfect Day

Elton John, Luciano Pavarotti & Friends: Your Song