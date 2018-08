Helander kolugn och full av självförtroende inför livets största tävling – Ruuskanen skonar nykomlingen från hyss i några dagar till

Keihäänheittäjä Magnus Kirt on parantanut tänä vuonna omaa ennätystään kolme metriä ja Viron ennätystä kolmesti. Saksalaiskolmikko on tilastossa omilla metriluvuillaan, mutta he eivät ole onnistuneet rikkomaan 90 metrin rajaa kesäkuun puolenvälin jälkeen.