Morgonkollen: Skatterna den heta potatisen när nästa budget ska tas fram, Polisen får kritik för dålig informationsgång vid avvisningar

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

Diskrimineringsombudsmannens byrå beskyller Polisen för att inte alltid följa lagen när asylsökande som fått nej eskorteras från Finland. Polisen informerar inte alltid byrån om sådana fall trots att det hör till Polisens lagstadgade skyldighet.

Finansministeriet börjar i dag arbetet med att ta fram ett budgetförslag för nästa år. Bland annat skatterna ser ut att igen bli den stora tvistefrågan.

Två människor omkom i en trafikolycka i Mäntsälä i Nyland. Olyckan inträffade strax efter midnatt på gamla Lahtisvägen i centrum av Mäntsälä. En personbil körde i hög fart mot en lyktstolpe. Både bilens förare och passagerare miste livet.

Utrikes:

I rättegången mot president Donald Trumps förre kampanjchef Paul Manafort har stjärnvittnet Rick Gates medgett att han begick ekonomiska brott både med och mot Manafort som nu riskerar över 30 års fängelse.

I Japan har regeringen lovat att de som drabbades av jordbävningen och kärnkraftsolyckan i Fukushima ska ha nya bostäder senast år 2021 – tio år efter katastrofen. Kritiken växer mot att åtgärderna tar så lång tid.

De första av USA:s nya sanktioner mot Iran träder i kraft. Iran kan från och med i dag inte köpa amerikansk valuta. Sanktionerna gäller också iranska exportvaror, som mattor.

Den berömde skådespelaren Robert Redford, 81 år, tänker avsluta sin skådespelarkarriär. Redford säger till Entertainment Weekly att filmen The Old Man & The Gun sannolikt blir den sista han uppträder i. Skådespelaren inledde sin karriär som 21-åring och har spelat i över 50 filmer.

Svag till måttlig vind omkring väst.

Mest halvklart och i inlandet någon regnskur, på andra håll

uppehåll. Från i kväll mest klart.

Dagens högsta temperatur 18...23 grader. I natt som lägst 10...15 grader.