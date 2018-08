Professor Åsa Palviainen: Jag lovade mig själv - aldrig mera Finland

Tongåvan deltar i insamlingen Utjämning

Tongåvan samlar under augusti in pengar för nepaleserna och colombianerna. I båda länderna har pågått inbördeskrig och i Nepal inträffade för tre år sedan svår jordbävning. Mänskorna behöver psykiskt stöd och via Finska missionssällskapets insamling kan du stöda arbetet.