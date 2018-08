Estniske anfallaren Kevin Kauber till EIF

Ekenäs IF:s fotbollslag i herrarnas division 1 får en ny anfallsspelare. Esten Kevin Kauber flyttar från The New Saints i den högsta serienivån i Wales till EIF.

Kauber som är 23 år har tidigare spelat för Levadia i estniska ligan och för Jelgava i lettiska ligan.

Han har spelat 65 juniorlandskamper för Estland.

Han har också spelat juniorfotboll för TPS i Finland.

Spelklar mot AC Oulu

Han har gjort fyra mål under åtta matcher för The New Saints i Wales i år.

Kevin Kauber kommer till Ekenäs från Wales i slutet av den här veckan och kommer högst antagligen att vara med i EIF:s match mot AC Oulu på måndag (13.8).

Efter 16 spelade matcher leder Ekenäs IF division 1, tre poäng före Helsingfors IFK som har spelat 15 matcher.