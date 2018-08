Video: Boplats från stenåldern hittad på sjöbotten - öppnar upp för mer forskning kring den finska stenåldern

Enonkosken Kotkuinniemen arkeologisilta kaivauksilta on löytynyt uutta tietoa Savon kivikautisesta asutuksesta. Kesällä tehdyissä kaivauksissa on löytynyt esimerkiksi muinaispurkkaa. Arkeologille tieteellisin perustein valittu kaivauskohde on oikea aarreaitta.