Fånge attackerade terrordömda Rakhmat Akilov på svenskt fängelse

Rahkmat Akilov efter att han greps i Märsta på kvällen efter attentatet i Stockholm. Rakhmat Akilov den 7.4.2017 Bild: /All Over Press

Terrordömda Rakhmat Akilov attackerades av en annan fånge på fängelset Kumla i Sverige, skriver svenska medier.

Påhoppet inträffade i torsdags förra veckan på fängelset Kumla. En annan fånge på samma avdelning lyckades ta sig in i Akilovs cell när dörren stod öppen.

Den andra fången stängde celldörren och började slå Akilov. Vakterna reagerade på skrik och smällar från Akilovs cell och aktiverade genast larmet.

SVT rapporterar att mannen som anföll Akilov är en 24-årig gängkriminell som dömts till fyra års fängelse på grund av bland annat grovt vapenbrott.

Han har nu placerats på isoleringen i fängelset och kommer att hållas avskild från resten av fångarna.

Kriminalvården har gjort en anmälan om våld eller hot mot intagen.

Terrordådet på Drottninggatan

Rakhmat Akilov dömdes till livstidsfängelse för terrordådet på Drottninggatan. Akilov dömdes för terroristbrott genom fem mord, allmänfarlig ödeläggelse, försök till terroristbrott genom 119 försök till mord, och 24 fall av framkallande av fara för annan.

Rakhmat Akilov kapade en lastbil, körde i hög hastighet längs gågatan Drottninggatan och körde slutligen in i varuhuset Åhléns.

Fem personer dog i terrorattacken i Stockholm den sjunde april ifjol, och flera personer skadades allvarligt.

Rahkmat Akilov förberedde terrorattentatet genom att fotografera olika tänkbara mål i Stockholm, bland annat gayklubbar.

Han hade kontakt med flera personer inom islamiska staten IS, men IS har ändå inte tagit på sig skulden för dådet. Åklagaren anser att Akilov uppmuntrades av IS, men att han ändå utförde och planerade dådet ensam.

Källor: SVT, Yle