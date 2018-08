Hus för omhändertagna hundar utgör allvarlig hälsorisk för personalen och djuren – verksamheten fortsätter tills vidare

Helsingfors djurskyddsförening (HESY) har under de senaste åren varit i rubrikerna på grund av interna strider och brister i arbetarskyddet.

Åklagaren beslöt på hösten 2017 att inte väcka åtal för misstänkt arbetarskyddsbrott. Tre styrelsemedlemmar och en chef vid föreningen misstänktes inte ha gjort tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön efter att de fått vetskap om bristerna.

Det har också funnits brister i hur föreningen förvaltar sina miljoner.

Enligt djurskyddsföreningens bokslut för 2017 har föreningen eget kapital på 6,2 miljoner euro. Föreningen gjorde ändå ett minus på 57 000 euro under 2017. Under 2017 fick föreningen in över 900 000 euro genom medelanskaffning, som bland annat består av donationer och medlemsavgifter.