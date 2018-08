Nytt pris på Oscarsgalan i framtiden - hur väljs "årets populäraste film"?

Akademin bakom Oscarsgalan har beslutat sig för att lägga till en ny priskategori.

Det är rasande tittarsiffror som tvingar Oscarsakademin att genomföra förändringar.

I ett öppet brev till akademins medlemmar skriver ordförande John Bailey och vd Dawn Hudson att filmgalan nu kommer att introducera en ny kategori: ett pris för årets populäraste film.

Förutom den nya kategorin genomgår ceremonin några förändringar. Sändningen skärs ner till tre timmar och vissa tekniska priser kommer att delas ut under reklampauserna.

De här förändringarna kommer att tas i bruk när nästa Oscarsgala går av stapeln, i början av nästa år.

Oscarsakademins utlåtande har väckt förvirring och frågor som ännu inte har kunnat besvaras. Bland annat, hur väljs "årets populäraste film"? Betyder det att ekonomiskt framgångsrika filmer inte har möjligheten att kamma hem priset för bästa film?

Enligt utlåtandet kommer detaljerna kring den nya priskategorin att offentliggöras senare.

Måste förbättras

Det är Oscarsakademins medlemmar som väljer vem som belönas med den eftertraktade statyetten.

En gång i tiden belönades storfilmer som "Titanic" och "Gladiator" med priset för bästa film. Det här har ändrats.

Under de senaste åren har mindre konstfilmer som älskats av filmkritiker nominerats och vunnit på Oscarsgalan. Bland dessa är vinnare finns filmer som "Moonlight", "Spotlight" och "The Shape of Water".

Omtyckta storfilmer som "Guardians of The Galaxy" och "Star Wars: The Force Awakens" har fallit i skymundan under prisutdelningen - om dessa filmer kammar hem statyetter handlar det om priser inom tekniska kategorier som visuella effekter.

- Många av er har hört av sig och sagt att Oscarsgalan och akademin måste förbättras för att förbli relevanta i en värld som hela tiden ändras, lyder uttalandet.

Popcornfilmer i skymundan

Den direktsända Oscarsgalan har flera gånger kallats krävande och lång, fullproppad med prisutdelning, tal, musiknummer, komiska snuttar och politiska budskap.

I år var galan nästan fyra timmar lång och blev den minst sedda Oscarsceremonin någonsin.

Det här är inte första gången Oscarsakademin försöker åstadkomma förändring.

2009 utökades antalet filmer som kunde nomineras för bästa film från fem till tio. Draget följde chockerade och ilskna reaktioner efter att Batmanfilmen "The Dark Knight" inte nominerades i bästa filmkategorin 2008.

Det här blidkade tittarna en tid och popcornfilmer som "Avatar", "Inception", "Mad Max: Fury Road" och "The Martian" nominerades i kategorin bästa film.

Men nu har trenden vänt igen och kritikerfavoriter som "Lady Bird" och "Call Me by Your Name" var kandidater i kategorin bästa film senast.

Storm av kritik

Men akademins försök att förnya sig själv har inte tagits emot med öppna armar.

Både skådespelare och kulturjournalister i USA har kallat akademins beslut "slappt, halvhjärtat och klumpigt".

- Betyder det här att filmer som "Black Panther" och "Mission Impossible" inte kan vinna bästa film, undrar Varietyjournalisten Stuart Oldham på Twitter.

So...does that mean films like 'Black Panther' and 'Mission Impossible' can't compete for Best Picture? https://t.co/ed4NfFcflX — Stuart Oldham (@s_oldham) August 8, 2018

På sociala medier har priset redan fått smeknamnet "Black Panther-minnespriset som går till filmen som vi inte vågar kalla årets bästa film".

- Det här är en specialgjord, falsk Oscar som ska ges till den första filmen där rollbesättningen består av mörkhyade skådespelare, skriver The Vulture.

CNN:s Frank Pallotta påpekar att flera blockbusters som tjänat storkovan också kammat hem Oscarsstatyetter, bland annat "Gone With The Wind, "Star Wars" och "Jaws".

- Bästa populära film? Oof! skriver skådespelaren Elijah Wood på Twitter.

Best Popular Film? oof — Elijah Wood (@elijahwood) August 8, 2018

Elijah Wood spelade huvudrollen i "Sagan om Ringen"-trilogin där den tredje filmen, "Konungens återkomst" vann 11 Oscarsstatyetter, bland annat statyetten för bästa film.

- Det här är ett bakslag för genrefilmer. "The Dark Knight", "District 9", "Get Out", "Sagan om Ringen" och "The Shape of Water" visade att scifi och fantasy kan vara värdiga priset för bästa film. Ger det här nu snobbiga akademimedlemmar en utväg, skriver journalisten Meredith Woerner på Twitter.

Skådespelaren Rob Lowe går så långt att han kallar priset "filmbranschens död".

Källor: Variety, BBC, The Guardian