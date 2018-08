Poeten Sinéad Obrey: Jag är van vid att få kritik för mitt utseende

Hon är passionerat intresserad av kroppsmodifiering. Och har därför fått vänja sig vid folks ofina, okänsliga frågor och oombedda kommentarer.

Dem kan hon leva med. Men när hon kritiseras för sin personlighet blir hon sårad.

Poeten Sinéad Obrey fick sin första tatuering som 16-åring. I dag, fyra år senare, är stora delar av hennes kropp täckt av tatueringar.

Dessutom har hon nio piercingar och väldigt uttänjda öron. Öronen kan aldrig se normala ut igen, utan en operation.

Oåterkallelig kroppskonst

- Många människor verkar livrädda för att göra beslut för livet. Sådana som inte går att ändra i morgon eller när andan faller på, säger hon.

- Men jag blir tvärtom lugn av det. Det vill säga när det gäller min kropp, som jag ser på som ett konstverk. När det gäller andra vardagliga saker, som kanske inte är lika permanenta, kan jag plötsligt drabbas av beslutsångest, småler hon.

Det mest extrema ingreppet som Sinéad har gjort är helt klart hennes kluvna tunga. Eftersom människans tunga består av två muskler kan den klyvas och få formen av en ormtunga.

- Jag är mycket tydlig med att jag inte rekommenderar det för andra. Man ska verkligen veta vad man ger sig in på. Vara redo att fatta ett beslut som inte går att ångra, säger hon.

- Och när det gäller kroppsmodifieringar är det ytterst viktigt att man vänder sig till de bästa av de bästa. Annars kan det gå mycket, mycket snett. Personligen gjorde jag det för estetikens skull. Jag tycker helt enkelt att det är vackert, tycker hon.

Ovälkomna frågor

- Den kluvna tungan var varken förändrat mitt smak- eller känselsinne. Men däremot nog påverkat mitt tal, lite mer än jag räknade med, konstaterar hon.

Den som modifierar sin kropp får vara beredd på att få många frågor. Och många oombedda kommentarer, av både bekanta och obekanta.

- Jag har lärt mig att skaka av mig folks elaka kommentarer gällande min kropp. Jag vet vad jag gör och trivs med de beslut jag har fattat. Men när folk ger sig på min personlighet, det jag ÄR, då blir jag djupt sårad, säger hon.

- Jag frågar mig ofta vad det är som gör att folk tar sig rätten att kritisera andra vuxna människors fria val? Naturligtvis har alla människor rätt till sin egen åsikt, säger hon.

- Men måste de pracka den på folk och tvärsäkert uttala sig om saker som de kanske inte vet så mycket om, frågar hon sig.

Vill lyfta fram mental ohälsa

I sitt sommarprat i Yle Vega väljer Sinéad Obrey att lyfta fram mental ohälsa. Själv säger hon sig ha satt mycket energi och tid på att gömma sina mentala problem.

- Jag har lidit av depressioner och ångeststörningar i många år. Men efter att jag för tre år sen valde att sluta tiga och skämmas har det blivit bättre. Det finns hjälp att få av förstående vänner, säger hon.

Sinéad uppmanar alla som lider av mentala problem att våga tala öppet om dem, våga be om hjälp.

- Ja, jag är annorlunda. Både på insidan och utsidan. Men det går att leva med. Och genom att öppet visa vem jag är och stolt bära min sjukdom, genom att visa hela mig, hoppas jag kunna inspirera andra.

Det är dags att stampa på den mentala ohälsans stigma, säger hon.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

