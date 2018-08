Chelseavärvningen Adelina Engman börjar bli varm i kläderna: "Det är kul med en spelmässig förändring"

Drygt två veckor in i sitt liv i London som Chelsea-spelare har Adelina Engman ännu en del praktiskt att fixa. Att hon numera hör till en av Europas absoluta topporganisationer inom damfotboll är en sak hon fortfarande har lite svårt att smälta. Det känns roligt att kunna ta nästa steg, säger Engman till Yle Sporten.

När Yle Sporten får en pratstund med Adelina Engman är det mitt i en ganska hektisk tillvaro.

Träningsmatchen på bortaplan mot FC Barcelona är ett avslutat kapitel och följande dag väntar hemmadebuten mot Sanni Franssis och Tuija Hyyrynens Juventus.

A post shared by Adelina Engman (@adelinaengman) on Aug 7, 2018 at 1:43am PDT

De nya intrycken under de första veckorna har varit många.

– Man har kanske inte riktigt hunnit smälta allting ännu men jag har nu varit här i ungefär två veckor och börjat komma in i laget. Det finns ändå mycket praktiskt kvar att fixa vid sidan om fotbollen, det lär ta ett tag innan man känner sig helt hemma. Det känns ändå bra, måste jag säga. Jag trivs i laget och alla verkar trevliga, säger Engman glatt.

Engmans väg till London har gått via Åland United och Göteborgs FC, där hon spelat de senaste dryga tre säsongerna.

Under den svenska högsommaren började det ske saker i kulisserna, och det visade sig att det fanns utlandsintresse och det var "London Calling".

– Det var så klart en jätterolig överraskning. Det var absolut inget jag hade förväntat mig, det gjorde att man blev sugen på att jobba ännu hårdare för att lyckas, påpekar Engman.

Engman skrev på för tre år med Chelsea LFC och efter att ha vistats ett par veckor i England har hon också bildat sig en uppfattning om hurudana villkor hon nu arbetar under.

– Allting är oerhört professionellt skött här borta. Allt fixas åt en och vi har hur många människor som helst som jobbar kring laget för att allt skall löpa. Fotbollsmässigt snackar vi om en stor trupp där alla är verkligt bra spelare, det finns liksom inga svaga länkar som kanske varit fallet i tidigare lag jag spelat i, belyser Engman.

När Yle Sporten nådde Engman var hon mitt i flyttande till sin nya lägenhet som klubben hjälpt henne hitta i närheten av träningsanläggningen Cobbham, en rejäl bit sydväst om centrala London.

Efter att lägenhetsfrågan fått sin lösning väntar transportmedel i form av bil för den 23-åriga åländskan.

Adelina Engman har de senaste sex åren hört till hörnstenarna i det finska landslaget och även klockat stora minuter i Damallsvenskan.

Hennes position på senare år har varit mera på kanten än centralt, men på den punkten verkar flytten till London ha medfört en förändring.

– Jag är nog spelmässigt lite allt möjligt verkar det som. Nu har jag spelat en hel del som en nummer tia och även lägre centralt på innermittfältet men också längst fram som forward. Nu har jag faktiskt varit väldigt lite på kanten, som jag spelat på i alla mina tidigare lag de senaste åren. Det är kul med en spelmässig förändring, påpekar Engman.

Engman är en av flera finska damlandslagsspelare om bytt upp sig i spelarkarriären och det bådar gått på längre sikt, tror hon.

– Dels är det roligt när större klubbar för det första börjar satsa på damfotboll och att de sen får upp ögonen för finska spelare är också jättekul. Jag tror absolut att det är bra för finländsk fotboll på sikt, dels ger det alla ungdomar något att drömma om men vi spelare får också utvecklas i en så bra miljö som möjligt, menar hon.

Kvällen efter intervjun med Yle Sporten slog Engmans Chelsea Tuija Hyyrynens Juventus med 3–0 i en match där målen gjordes av världsspelarna Ramona Bachmann, Maren Mjelde och Fran Kirby.

Engman får fortfarande nypa sig lite i armen när hon tänker på den nya situation hon hamnat i hos de regerande FA Women's Super League-vinnarna.

– Ja men visst har det varit häftigt, som här om dagen när vi mötte FC Barcelona på bortaplan. Det var helt klart en häftig upplevelse att spela Chelsea mot Barcelona, det var en lite konstig känsla att vara med på planen där, minns Engman.

Chelsea har varit etta eller tvåa under de fyra senaste säsongerna i England och siktet för både klubben och Engman är inställt på att fortsätta vinna pokaler.