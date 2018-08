Lipsanen har superhopp i kroppen – medioker nivå i tresteget öppnar för blåvit succé: ”Det är all in i finalen”

Simo Lipsanen har tagit sig till trestegsfinal i friidrotts-EM i Berlin. Han kom på tionde plats i kvalet på resultatet 16,51 – men ska kunna nå mycket längre i finalen. Det kan räcka vart som helst.

I kväll får vi hålla tummarna för Kristiina Mäkelä i trestegsfinal. Men före det en ny glädjande trestegsnyhet: Finland har en idrottare i trestegsfinal också på herrsidan då Simo Lipsanen kom tia i kvalet.

– Ett ganska spännande kval. Det var överraskande låg nivå men huvudsaken är att Simo är i final, säger tränaren Petri Ruotsalainen i Yles tv-sändning.

Lipsanen öppnade med 16,24 men bättrade på i andra omgången: Resultatet 16,51 var till slut 16 centimeter bättre än Simone Fortes, som var första man utanför final.

– Inte var det nu så hemskt prima, men jag uppnådde det jag var ute efter, säger Lipsanen vars sista hopp landade i trakterna av 16,70-16,80 men var övertramp med ungefär en halv centimeter.

– Där vågade jag öppna spjällen lite mer och köra för fullt ända fram till plankan. Men ändå ganska långt en rutinprestation också det.

Har panghopp i sig

Lipsanen har haft en del problem med tekniken i sommar. Han har haft svårt att hitta jämnhet i ansatslöpningen och därmed stigit över en hel del hopp.

Inte heller i dag stämde stegen. 22-åringen var tvungen att sakta in farten just före plankan i de två första omgångarna.

Simo Lispanen i tresteg. Bild: EPA-EFE / Christian Bruna

– Därför var inte farten den bästa vid plankan. Men inte har vi tagit någon större stress över det här. Det har funkat i stora tävlingar tidigare, så varför skulle det inte funka också nu? Jag känner mig tillitsfull, säger Lipsanen som känner att det kan flyga riktigt långt när allting klaffar.

– Det känner jag faktiskt, om vi ska vara ärliga. Men det är fast i små saker och de sista stegen och accelerationen till plankan betyder så mycket. Om jag måste bromsa ens lite är det kört.

”Ingen vidare bra nivå”

Endast tre européer har hoppat över 17 meter i sommar och med sitt finländska rekord 17,14 från förra året skulle Simo Lipsanen vara tvåa i statistiken. Nu ligger han nia med årsbästat 16,84.

Azerbajdzjans ex-cuban Alexis Copello (Europaetta med 17,24) vann kvalet på 16,82 före Pablo Torrijos från Spanien med 16,79 och Jean-Marc Pontvianne från Frankrike med 16,77.

– Inte var ju nivån vidare bra. Jag väntade mig ett högklassigare kval. Jag höll koll på läget och när jag märkte att nivån är rätt låg tänkte jag att det lönar sig att ta ett ganska säkert hopp i andra som kan räcka till final.

Hur stor risktagning blir det sedan i finalen?



– Dit går jag nog in med stor risk. Där lönar det sig inte att ta det försiktigt eller hoppa bakom plankan, det är all in, slår Lipsanen fast.

Vad säger du om dina medaljchanser?



– Jag säger att det finns tolv män som har chans till medalj. Det är väldigt jämnt och alla har sin chans. Jag satte inför EM målet att hoppa rekord i finalen och det målet håller.

Finalen går av stapeln på söndag.



Artikeln uppdaterad med kommentarer klockan 15.30