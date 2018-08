Professor Alf Rehn: Jag är skeptisk till minnen – de är nostalgiska, klumpiga och fragmentariska

Han kan imponera på folk med att minnas fotnoter ur sin doktorsavhandling, eller genom att citera klassiker ur världslitteraturen eller serietidningar.

Men när det kommer till mera personliga hågkomster säger han sig ha ett urdåligt minne. Oftast minns han vad hans barn heter och till och med hur många de är till antalet.

Men exakta och slipade minnen ur barnens eller sin egen barndom litar han inte på.

Tror att han är dålig sommarpratare

Samhällsvetaren och professorn Alf Rehn misstänker att han är en usel sommarpratare. Inte för att han skulle vara dålig på att prata – tvärtom.

- Jag är ett proffs på att tala och får betalt för att göra det på stora och små scener runtom i världen, säger han.

- Men jag är urdålig på att minnas välpaketerade anekdoter ur mitt eget liv. Minnen av den lagom nostalgiska, lätt vardagshumoristiska och lite grann gråtmilda sorten, som jag har för mig att ett sommarprat ska vara fullt av, tror han.

Alf Rehn väljer därför istället att sommarprata om minnesfragment, falska hågkomster och minnets förgänglighet.

- Det finns många som kommer ihåg saker som aldrig har hänt. Det finns till och med de som skapar politiska rörelser kring ett 1950-tal som kanske aldrig existerade, säger han.

- De hänvisar till en storhetstid som snarare är konstruerad i efterhand, än ett existerande historiskt faktum, säger han.

- Många verkar plocka bort allt som är svårt och svårbegripligt och sparar bara de enkla poängerna, dem som man kan förstå. Dem memorerar vi, säger han.

Minns inte barndomen

Professor Rehn har alltså väldigt få klara minnen från barndomen, i alla fall sådana som han vågar lita på att är korrekta.

Men, poängterar han, det har absolut inget att göra med att barndomen skulle ha varit traumatisk.

- Vad jag minns hade jag en alldeles förtjusande barndom, med föräldrar som älskade sin underlige son. Men jag kommer inte ihåg detaljer ur barndomen, säger han.

- Somliga verkar minnas varje adress de bott på och alla kompisar de haft. Jag minns att jag hade en kompis med en gammal pappa som hade porrtidningar. Kanske hette kompisen Stefan, kanske inte, funderar han.

Lite flera minnen har han från de egna sönernas barndom, men också där flyter det mesta ihop.

- Jag kommer ihåg hur jag leker med min son, men inte vilken av sönerna. Kanske han som redan är 22, kanske minstingen på 6 år? tänker han.

- Men det spelar kanske ingen roll? Jag kommer ihåg hur glad han var, hur lycklig jag var, hur mycket vi skrattade. Och det är väl det som är det viktigaste, säger han.

Bra att inte minnas allt

Alf Rehn misstänker att folks exakta minnen ur en svunnen barndomen de facto är efterhandskonstruktioner. Det vill säga minnen som vi skapat oss, för att göra livet mera lättbegripligt och för att bygga upp en identitet.

- Många firar orgier i dessa hågkomster och kanske de behöver dem för att uppleva sig ha haft ett lyckligt liv. Men jag skulle våga påstå att man inte behöver dem, påstår han.

Alf Rehn säger sig själv vara fullständigt okej med sitt dåliga minne. Att minnas allt vore rena tortyren. Det finns faktiskt människor som minns precis allt, som inte kan glömma en enda liten detalj.

- Märkligt nog har de svårt att skapa sig minnen, trots att de kommer ihåg allt. Tusentals detaljer skapar inget minne. För att skapa ett minne krävs det att du kan glömma vissa saker, säger han.

- Det är genom att konstituera vilka minnen som är viktiga för oss som vi skapar en sorts balans i vår själ. Och genom att glömma bort saker gör vi världen möjlig att leva i, säger han.

Låtlista:

Bing Crosby: Begin The Beguine

Captain Beefheart & His Magic Band: Sure ‘Nuff ’n’ Yes, I do

Cornelis Vreeswijk: Varför är där ingen is till punschen?

Jack Parow: Cooler as Ekke

Nouvelle Vague: Too Drunk To Fuck

Queen: We Are The Champions

Robert Hazard: Girls Just Wanna Have Fun

Shirl Milete: Big Country Blues

Dean Martin: Memories Are Made Of This